Nelle puntate precedenti di Un posto al sole, Palazzo Palladini è finito al centro della cronaca nera a causa dell'attentato del malavitoso Lello Valsano ai danni di due donne. Sia Viola che Susanna sono state colpite da dei colpi di arma da fuoco, finendo in ospedale e lottando tra la vita e la morte. Se Viola si è risvegliata dal coma, per Susanna la situazione è degenerata al punto che, subito dopo "sì lo voglio" con Niko, ha esalato il suo ultimo respiro.

C'è stato un salto temporale che ha mostrato tutto ciò che è accaduto dal giorno della sparatoria fino alla ripresa di Viola, la quale ha potuto riabbracciare la sua famiglia al di fuori delle mura ospedaliere.

Mentre le famiglie del Palazzo staranno cercando di metabolizzare gli eventi, Niko inizierà ad assumere un atteggiamento duro, in modo particolare con le sorelle Cirillo. L'avvocato Poggi, infatti, sarà pronto a impugnare la legge ai danni di Micaela. Intanto, nelle puntate in onda il 6 e il 7 settembre su Rai 3, arriverà un nuovo personaggio che avrà a che fare con Michele Saviani. Quest'ultimo inizierà a estraniarsi dalla sua famiglia e questa new entry non sembrerà incontrare le simpatie di Rossella.

Un posto al sole anticipazioni 6 settembre, Niko implacabile dopo la morte di Susanna

Dopo la morte di Susanna, Niko si concentrerà su suo figlio e vorrà a tutti i costi proteggerlo. L'avvocato Poggi inizierà a sfoggiare un carattere duro e implacabile nei confronti di una delle sorelle Cirillo.

Intanto Silvia avrà modo di adattarsi al nuovo compagno di sua figlia Rossella, Riccardo. L'unico che proprio non sembrerà gradire la coppia sarà Michele, il quale inizierà a prendere le distanze dalla famiglia. Presto il giornalista di Un posto al sole riceverà una visita a sorpresa.

Le trame di Un posto al sole, riguardanti la puntata trasmessa martedì 6 settembre su Rai 3, raccontano che Speranza non avrà alcuna intenzione di gettare la spugna, anzi vorrà scavare fino in fondo alla faccenda dell'intossicazione del bestiame del caseificio di famiglia.

Sarà così che Mariella vorrà sostenere la ragazza e coinvolgerà suo marito Guido, trascinandolo al caseificio per avere un confronto con Espedito.

Anticipazioni Un posto al sole 7 settembre, Adele irrintracciabile, Angela e Giulia preoccupate

Le anticipazioni di Un posto al sole di mercoledì 7 settembre confermano la messa in onda della soap opera al solito orario delle 20:50.

In questo appuntamento Micaela, preoccupata per la battaglia legale che Niko intende intraprendere contro di lei, si confronterà con le sue sorelle, in modo da capire come prepararsi all'eventualità.

La dipartita di Susanna porterà Adele a essere irrintracciabile, facendo impensierire moltissimo sia Giulia che Angela. Le due Poggi non se ne staranno con le mani in mano, anzi prenderanno la decisione di andare a casa della madre di Susanna per cercare di capire che cosa le sia accaduto. Nel frattempo Rossella starà per fare una nuova conoscenza. Una giovane amica e collega di suo padre Michele giungerà a Napoli direttamente da Milano per un servizio sul Miracolo di san Gennaro e, a quanto pare, resterà un po' di tempo visto che all'evento mancheranno almeno due settimane.