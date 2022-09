La settima edizione del GF Vip, inizia con un'importante novità. Contrariamente a come è successo nelle precedenti stagioni, il cast di quella che esordirà in tv il 19 settembre non sarà svelato in anteprima da riviste o siti internet. Il direttore Aldo Vitali, infatti, ha fatto sapere che i 24 concorrenti del reality-show saranno presentati da Alfonso Signorini nel corso della prima puntata: seconda vippona ufficiale, Wilma Goich.

Aggiornamenti sui personaggi del GF Vip

Sono previste sorprese ancor prima dell'inizio della nuova edizione del GF Vip.

Come ha raccontato il direttore di Tv Sorrisi e Canzoni in alcuni video caricati sui social network, quest'anno non ci sarà la consueta copertina dedicata al cast della stagione del reality in partenza su Canale 5.

Aldo Vitali, infatti, ha informato fan e curiosi che i personaggi famosi che andranno a vivere nella casa più spiata d'Italia, saranno ufficializzati da Alfonso Signorini solo nel corso della puntata in diretta di lunedì 19 settembre.

Autori e produzione, dunque, hanno deciso di mantenere il quasi più assoluto riserbo sulle celebrità che tra due settimane inizieranno l'avventura tra le mura di Cinecittà, un percorso che si preannuncia molto lungo e ricco di colpi di scena sin dal debutto.

Il numero di celebrità del GF Vip 7

Il direttore Vitali, dunque, ha precisato che quest'anno non sarà pubblicata nessuna copertina di Tv Sorrisi e Canzoni con la foto di rito scattata a tutti i protagonisti del GF Vip prima del debutto su Canale 5.

La rivista di gossip, però, proporrà ai lettori interviste esclusive al conduttore Signorini, alle opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti e una alla seconda concorrente ufficiale della nuova edizione.

Dopo Giovanni Ciacci, gli addetti ai lavori hanno svelato che sarà una vippona Wilma Goich: la popolare cantante ha accettato di partecipare al reality Mediaset anche per provare a superare il dolore per la scomparsa della figlia.

Quando mancano 15 giorni al via, sono stati presentati solamente due futuri inquilini della casa più spiata d'Italia, un numero decisamente esiguo se si pensa che a varcare la soglia della porta rossa tra la prima e la seconda puntata saranno circa 24 personaggi famosi.

I candidati al ruolo di inquilini del GF Vip

Oltre a far sapere che il cast del GF Vip 7 sarà ufficializzato solamente nel corso della prima puntata del 19 settembre, il direttore Vitali ha reso pubblico il numero di concorrenti che entreranno nella casa all'inizio dell'avventura, ovvero durante le prime settimane di programmazione del reality-show.

"Dei 24 concorrenti, si sanno i primi due: Giovanni Ciacci e Wima Goich", si apprende dalla voce del "titolare" della rivista Tv Sorrisi e Canzoni, ovvero il giornale che ogni anno anticipa il cast con una foto esclusiva che viene fatta ai futuri inquilini prima dell'ingresso tra le mura di Cinecittà.

Visto che quella che comincerà a breve sarà l'edizione più lunga della storia del format Mediaset, c'è da aspettarsi che questo numero di vipponi aumenti col passare dei mesi: si è parlato di circa 40 personaggi famosi che dovrebbero alternarsi tra le mura di Cinecittà da metà settembre ad aprile/maggio.

Non si conosce ancora la data in cui è prevista la finalissima, anche perché ci sono buone probabilità che il programma venga allungato di parecchio in caso di ascolti alti e in linea con quelli delle stagioni precedenti.

In caso di successo, i vertici di rete sarebbero pronti a prolungare il Grande Fratello Vip fino a primavera inoltrata, spostando la puntata conclusiva di circa tre mesi, attorno a giugno del 2023.