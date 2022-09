Le sorprese continuano a non mancare nell’avvincente soap opera turca Terra amara, meglio conosciuta in patria con il titolo Bir Zamanlar Çukurova. Nel corso dell’episodio in onda su Canale 5 il 9 settembre 2022, Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) farà un sospiro di sollievo nell’istante in cui il suo figlioccio Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş) si risveglierà dal coma. Sermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu), invece, affronterà Veli Erdönmez (Mustafa Açılan), dopo aver scoperto di essere stata truffata.

Anticipazioni Terra amara, episodio del 9/09: Yilmaz esce dal coma, Hunkar è convinta che Zuleyha tradirà suo figlio

Nella cinquantesima puntata della telenovela ambientata negli anni Settanta, e che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset venerdì 9 settembre, il dottor Sabahattin (Turgay Aydın), dopo aver dato una mano a Zuleyha (Hilal Altınbilek) a far addormentare Hunkar (Vahide Perçin) con un sonnifero, accompagnerà la fanciulla in ospedale da Yilmaz. Quest’ultimo si risveglierà dal coma quando riceverà la visita del padrino Fekeli, che parecchio emozionato non riuscirà a trattenere le sue lacrime. Non appena farà ritorno nella sua azienda, Akkaya si candiderà presidente della camera di commercio di Cukurova.

Intanto dalle anticipazioni si evince che Zuleyha sarà abbastanza combattuta: a causa del timore di poter essere allontanata nuovamente dal figlio Adnan (Ömer Fethi Canpolat), non avrà altra scelta oltre a quella di rinunciare a riavere al suo fianco Yilmaz. Quindi si vedrà costretta a essere fedele al marito, ma alla sua promessa non crederà la suocera Hunkar, poiché sarà convinta che suo figlio Demir (Murat Ünalmış) prima o poi verrà tradito.

Sermin smaschera Veli, Fekeli chiede scusa a Hunkar, ma crede che Demir abbia cercato di uccidere Yilmaz

Successivamente Veli, non appena Sermin lo smaschererà, la minaccerà di far venire alla luce il vero rapporto tra Yilmaz e Zuleyha. A questo punto la moglie di Sabahattin ricatterà la zia Hunkar, che la metterà alle strette mostrandole le fotografie compromettenti che la ritraggono in compagnia del fratellastro di Zuleyha.

Demir e Cengaver (Kadim Yaşar), dopo aver fatto dei salti di gioia per l’acquisto di un nuovo terreno, saranno turbati perché temeranno la concorrenza del nemico Yilmaz. Fekeli invece, anche se sarà sempre più convinto che Demir abbia fatto sabotare l’automobile di Yilmaz attentando quindi alla vita del suo figlioccio, si scuserà con la dark lady Hunkar per essersi intrufolato nella sua tenuta.