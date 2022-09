Le vicende della serie televisiva di origini turche Terra Amara, stanno appassionando sempre di più il pubblico della rete ammiraglia Mediaset con tante novità. Nelle puntate in programmazione sul piccolo schermo dal 12 al 16 settembre 2022, il capomastro Gaffur Taskin (Bülent Polat) e la moglie Saniye (Selin Yeninci) invece di arricchirsi come tanto desideravano, si troveranno ad affrontare un periodo di grande crisi dal punto di vista economico dopo essere stati derubati.

Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) invece si prenderà gioco di Sermin Yaman (Sibel Taşçıoğlu), facendole credere di star pensando di fuggire.

Anticipazioni Terra amara, al 16 settembre: Sermin costretta a scusarsi con Gulten, Gaffur e Saniye in difficoltà economiche

Gli spoiler degli episodi dello sceneggiato di successo che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 12 a venerdì 16 settembre, raccontano che Hunkar (Vahide Perçin) costringerà la nipote Sermin a chiedere scusa alla domestica Gulten (Selin Genç) per averla accusata ingiustamente di aver rubato i gioielli di famiglia. Intanto Veli (Mustafa Açılan) verrà convocato al cospetto di Akif. Successivamente Demir (Murat Ünalmış) verrà eletto presidente della camera dell’industria, il nemico Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık) non mollerà la presa ma incoraggerà il suo figlioccio Yilmaz (Uğur Güneş) a lottare per aggiudicarsi la vittoria finale.

Nel contempo Gaffur e Saniye avranno dei seri problemi economici, a causa di un ladro che si impossesserà di tutto il loro denaro: per tale motivo il capomastro degli Yaman e la moglie non avranno altra scelta oltre a quella di rifugiarsi a casa della zia Suna.

Yilmaz ripara l’auto su cui viaggerà la sua ex e Sermin, Zuleyha rivela di voler scappare da Istanbul

Yilmaz non perderà tempo per riparare l’automobile su cui viaggeranno la sua ex Zuleyha e Sermin, quando andrà in panne ma quest’ultima approfitterà dell’occasione per mettere nei guai la moglie di Demir, dato che racconterà una versione del tutto diversa alla zia Hunkar sull’incontro con l’ex detenuto.

La moglie del dottor Sabahattin (Turgay Aydın) continuerà a mettere il bastone tra le ruote a Zuleyha. In particolare quest’ultima farà sapere a Sermin di voler scappare da Istanbul con il suo bambino Adnan (Ömer Fethi Canpolat), ma in realtà si tratterà di uno stratagemma per vedere quanta fiducia ha la sua famiglia in lei. A venire a conoscenza dell’intenzione della protagonista della telenovela tramite Sermin, questa volta non sarà la dark lady Hunkar, ma il figlio Demir.