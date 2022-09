Mancano ormai pochi giorni al ritorno de Il Paradiso delle signore. La pausa estiva per la soap di Rai 1 sta infatti per volgere al termine. A partire dal 12 settembre, infatti, verrano trasmesse le nuove puntate. Tanti colpi di scena che lasceranno di stucco i telespettatori. Entrando del dettaglio, inizieranno a esserci problemi tra Agnese e Adelaide. Agnese, stanca di tutte le provocazioni della Contessa, deciderà di dare le dimissioni. Purtroppo l'arrivo di Adelaide nell'atelier non farà altro che provocare contrasti. Discussioni in arrivo anche Irene e la nuova venere Clara.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore al 16 settembre: Gemma contatta Veronica

La situazione al Paradiso sarà sempre più tesa dopo l'arrivo di Adelaide, il cui scopo principale sarà quello di mettere i bastoni tra le ruote a Flora, colpevole di aver rubato il cuore di Umberto. Agnese, stanca di tutte le malefatte della Contessa, deciderà di lasciare il suo posto. La notizia creerà non poco clamore. Umberto e Marco cercheranno di ripristinare la pace, ma senza successo. La nuova venere Clara, invece, non entrerà nelle grazie di Irene e questo sarà motivo di screzi tra le due.

Vittorio farà la conoscenza di Matilde Frigerio, una donna che lo colpirà parecchio. Agnese e Armando resteranno parecchi sorpresi quando Conti busserà alla porta di casa Amato.

Stefania e Marco si prepareranno a festeggiare il loro fidanzamento. Marco chiederà alla zia di intercedere affinché Gloria possa uscire dalla prigione per presenziare alla cerimonia.

Spoiler Il Paradiso delle signore, puntate dal 12 al 16 settembre: Ezio riporta a casa Gemma

Gemma vorrà ritornare a casa, ma Veronica penserà non sia ancora il momento.

Veronica non saprà però che la figlia è già a Milano. Presto Ezio verrà a conoscenza della cosa e riporterà la giovane donna in casa sua. Agnese farà il suo ritorno al Paradiso dopo un confronto con Adelaide. Anche Maria tornerà in città e sarà una donna nuova, molto elegante e raffinata. Flora deciderà di lasciare il suo posto di lavoro, intuendo che la Contessa stia creando tutto questo caos per colpa sua.

Adelaide annuncerà le dimissioni di Flora, ma Umberto passerà al contrattacco ricattando la Contessa: se non farà restare Flora al Paradiso, Umberto rivelerà a Stefania e Marco che è stata proprio la Contessa a impedire che Gloria avesse un permesso per il fidanzamento. Adelaide troverà un'alleata in Matilde, la nuova arrivata e moglie di Tancredi, fratello di Marco. Nonostante tutte le problematiche, Stefania riuscirà a vedere sua madre alla festa del suo fidanzamento. Fondamentale per questo sarà l'aiuto di Vittorio e Roberto.