Diversi intrighi saranno al centro delle future puntate di Terra Amara, in programma prossimamente sui teleschermi di Canale 5.

Gli spoiler dello sceneggiato ambientato in Turchia preannunciano che Saniye apparirà lusingata dalle attenzioni di Seher, non sapendo che nutre un particolare interesse verso suo marito Gaffur Taskin.

Terra Amara, anticipazioni: Seher chiamata ad aiutare Fadik

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti le nuove puntate, trasmesse prossimamente su Canale 5, annunciano l’arrivo di un personaggio che metterà in pericolo l’unione di Gaffur e Saniye

Tutto inizierà quando l'arcigna Hunkar (Vahide Perçin) accetterà di licenziare Gulten su suggerimento di Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek), in particolare quando insinuerà che sia gelosa del rapporto creatosi tra Yilmaz e Mujgan.

La matrona, a questo punto, non esiterà a cacciare la domestica dalla cucina, sebbene le consentirà di continuare a svolgere altre mansioni nella grande fattoria della famiglia Yaman.

Per questo motivo, la madre di Demir sarà costretta a trovare del nuovo personale di servizio per aiutare Saniye e Fadik tra pentole e bicchieri: alla fine la scelta ricadrà su Seher.

Spoiler Terra Amara: la nuova domestica cerca di entrare nelle grazie della cognata di Gulten

Nelle prossime puntate della soap opera Terra Amara, Seher noterà che Saniye non prova una particolare simpatia nei riguardi di Fadik, in quanto aveva raccontato a tutti quanti della presunta relazione tra Gulten e il dottor Sabahattin Arcan, avvicinatosi per prestare soccorso a Yilmaz Akkaya (Uğur Güneş), dopo che era rimasto ferito a causa di Demir Yaman (Murat Ünalmış).

A tal proposito, la nuova domestica cercherà di entrare nelle grazie della signora Taskin. Un modo che la giovane sfrutterà per anche emergere rispetto a Fadik. Neanche a dirlo, quest’ultima si infastidirà notevolmente a causa del comportamento della nuova arrivata e per questo cercherà di trovare uno stratagemma per difendersi.

Dall’altra parte, la cognata di Gulten si sentirà lusingata da Seher, all’oscuro delle sue vere intenzioni.

Un giorno Seher farà in modo di restare da sola con Gaffur. In questo frangente, la ragazza dimostrerà di essere molto interessata a lui. Purtroppo Saniye continuerà a non accorgersi del "gioco sporco" della collega, a differenza di Fadik, che inizierà a guardarla con sospetto.