Diverse novità saranno al centro dei nuovi episodi di Terra Amara, che saranno trasmessi prossimamente sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera made in Turchia, rivelano che Hünkar Yaman e il suo primogenito Demir riusciranno a sotterrare l’ascia di guerra grazie ad Azize.

Terra Amara, anticipazioni: Hünkar accusa suo figlio di aver incastrato Fekeli

Le anticipazioni di Terra Amara riguardanti gli episodi in programma prossimamente in Italia annunciano che Azize farà in modo che Hünkar si riavvicini a suo figlio.

Tutto inizierà quando Demir verrà prosciolto dall’accusa di aver ucciso Sait e per questo potrà uscire dal carcere da uomo libero.

Una volta tornato alla tenuta, il ricco imprenditore accuserà sua madre di non aver creduto alla sua innocenza, poiché in caso contrario non avrebbe cercato di incastrare Gaffur a prendersi la colpa.

Purtroppo il confronto peggiorerà notevolmente quando Hünkar accuserà suo figlio di aver messo di mezzo Fekeli per l’assassinio del padre Adnan, facendo in modo che i due testimoni deponessero il falso. Per questo motivo il giovane - stanco della mala fede della signora Yaman - si allontanerà dalla tenuta insieme a moglie e figlio.

Demir torna alla tenuta, Zuleyha s’infuria

Negli episodi Turchia di Terra Amara, Demir prometterà a Zuleyha di acquistare una nuova abitazione ad Adana per vivere sereni con la famiglia.

Tuttavia molto presto il ricco imprenditore cambierà idea, quando sua madre cadrà da cavallo per poi sparire per diverse ore. Difatti il giovane Yaman riuscirà a rintracciare la madre, feritasi a una spalla, tanto da trasportarla in ospedale per le cure del caso.

Sarà in questo frangente che il rivale di Yilmaz deciderà di ritornare sui suoi passi, provocando la rabbia di Zuleyha, che lo accuserà di non aver rispettato la parola data.

A questo punto l’imprenditore ritornerà alla tenuta senza ascoltare il parere di Hünkar che, una volta dimessa cercherà di cacciarlo dalla fattoria. Ma l’intervento di Azize cambierà tutto.

La matrona e il suo primogenito fanno pace grazie ad Azize

La nonnina verrà colta da una crisi isterica quando capirà che sua figlia non vuole che Demir torni ad abitare sotto il suo stesso tetto.

In questo modo, Azize implorerà Hünkar di far tornare a casa Zuleyha e suo marito, in quanto sente terribilmente la loro mancanza.

Alla fine, i sentimenti prenderanno il sopravvento. Difatti la matrona e il suo primogenito riusciranno a fare la pace dopo essere scoppiati a piangere.