Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano colpi di scena per la famiglia Yaman. Nelle prossime puntate della soap, Sait perderà la vita e Demir finirà in galera, con l'accusa di omicidio. Nel frattempo, Zuleyha, rimasta sola, approfitterà della situazione, per confidarsi con Sabahattin, ma la sua tranquillità verrà interrotta, perché Adnan avrà la febbre alta e dovrà correre in ospedale con il bambino. Gaffur, invece, vedrà l'arresto del suo padrone come un'opportunità per emergere e migliorare la sua posizione, mentre Hunkar sospetterà che sua nuora si sia nascosta da Fekeli.

Terra Amara, anticipazioni turche: Sait perde la vita e Demir finisce in galera

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Sait verrà a mancare e le forze dell'ordine cercheranno il colpevole dell'omicidio. Purtroppo, Demir finirà dietro le sbarre, accusato di avere fatto fuori il fidato uomo di Fekeli. Una volta che il signor Yaman andrà in galera, Hunkar sarà disperata per l'arresto di suo figlio e farà di tutto per farlo tornare in libertà. Nel frattempo, le chiacchiere a Çukurova si diffonderanno e la notizia dell'incarcerazione dell'imprenditore sarà sulla bocca di tutti. Pertanto, la famiglia del marito di Zuleyha farà di tutto per mettere a tacere le voci sul conto dell'uomo.

Terra Amara, prossime puntate: Zuleyha approfitta dell'assenza di Demir

Mentre suo marito finirà in galera, Zuleyha approfitterà della solitudine e della casa vuota, per godersi un po' di libertà, evitando la presenza nella tenuta di Demir e Hunkar. Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che Altun approfitterà dell'assenza di suo marito, per scambiare confidenze con Sabahattin, l'unica persona che è sempre stata sincera con lei, fin dal primo giorno in cui è arrivata a Çukurova.

Purtroppo, però, la tranquillità della ragazza di Istanbul verrà interrotta, perché Adnan starà male e, pertanto, Zuleyha dovrà correre in ospedale con suo figlio, a causa della febbre alta.

Terra Amara, prossimi episodi: Gaffur approfitta dell'arresto di Demir

Anche Gaffur cercherà di approfittare dell'assenza del suo padrone.

Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che il marito di Saniye vedrà come vantaggioso l'arresto di Demir. L'intento del tuttofare della tenuta degli Yaman riterrà che, in una situazione del genere, vista la lontananza dell'imprenditore, potrebbe riuscire a emergere, migliorando la sua posizione. Nel frattempo, Hunkar tornerà a casa e non troverà sua nuora e suo nipote e inizierà a sospettare che Zuleyha e il piccolo Adnan abbiano trovato rifugio da Fekeli, ignorando che, in realtà, Altun si troverà in ospedale.