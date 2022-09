Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano colpi di scena nelle vicende degli abitanti di Çukurova. Nelle prossime puntate della soap, Zuleyha escogiterà un piano, per mettere alla prova Demir e Hunkar, che cadranno nel tranello. Altun dirà a Sermin di volere fuggire a Istanbul con il piccolo Adnan. In realtà, la signora Yaman andrà a trovare Cengaver e ha voluto incastrare i suoi familiari, per vedere se avessero creduto alle parole della moglie di Sabahattin, piuttosto che a lei. La sera, inoltre, l'ex fidanzata di Yilmaz chiederà a suo marito di fidarsi di lei.

Terra Amara, anticipazioni turche: Zuleyha dice a Sermin che vuole fuggire a Istanbul

Zuleyha sarà stanca dei ricatti e della mancanza di fiducia di Demir e Hunkar. Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che Altun escogiterà uno stratagemma, per incastrare Sermin, suo marito e sua suocera. Nelle prossime puntate della soap, l'ex fidanzata di Yilmaz andrà a casa di Sabahattin e rivelerà alla sua consorte un segreto. Nel dettaglio, la ragazza di Istanbul dirà alla cugina di Demir di avere intenzione di scappare a Istanbul con Adnan. A quel punto, Sermin mostrerà la sua solidarietà alla parente ma, in realtà, tutte e due le donne fingeranno. Da un lato, Zuleyha dirà una bugia alla mamma di Betul e, dall'altro lato, la nipote di Hunkar fingerà di mantenere il segreto con Altun.

Terra Amara, prossime puntate: Demir e Hunkar cercano Zuleyha

Una volta che Zuleyha andrà via e Sermin si assicurerà che scappi da casa con una borsa grande e il piccolo Adnan, la moglie di Sabahattin telefonerà a Demir. Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che il signor Yaman riceverà una chiamata da parte di sua cugina, mentre sarà in ufficio con sua mamma.

A quel punto, non appena scopriranno le intenzioni di Altun, Demir e Hunkar si precipiteranno all'aeroporto a cercare Zuleyha, credendo che sia in partenza per Istanbul, ma non la troveranno.

Terra Amara, prossimi episodi: Zuleyha dice a Demir e Hunkar che è da Cengaver

Demir e Hunkar, pertanto, torneranno a casa e incontreranno Sermin.

Le anticipazioni turche di Terra Amara annunciano un colpo di scena, che vedrà protagonisti i membri della famiglia Yaman. Alla tenuta arriverà una telefonata da parte della moglie di Cengaver, che informerà l'imprenditore e sua madre, che Zuleyha è a casa sua. A quel punto, la moglie di Sabahattin verrà screditata e la mamma del piccolo Adnan avrà la sua rivincita. In una sola mossa, infatti, Altun riuscirà a incastrare Sermin, sua suocera e suo marito. Quando la sera rientreranno a casa, la ragazza di Istanbul avvertirà Demir di non credere a sua cugina, ma di avere fiducia in lei.