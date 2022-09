Le puntate de Il Paradiso delle signore stanno appassionando i telespettatori di Rai 1. Durante l'episodio che verrà trasmesso sul piccolo schermo nel pomeriggio di mercoledì 28 settembre, ci saranno importanti novità e colpi di scena per i protagonisti della fiction. Le anticipazioni della fiction rivelano che Marco parlerà con Matilde, suggerendo a sua cognata di sbarazzarsi del marito. Di Sant'Erasmo riterrà che suo fratello Tancredi sia troppo arrogante. Nel frattempo, Don Saverio parlerà con Vittorio di Clara, mentre Conti si mostrerà intenzionato a comprare le quote di Adelaide.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni 28/9: Marco vuole che Matilde si sbarazzi di Tancredi

Marco Di Sant'Erasmo è un ragazzo deciso, ha nutrito un senso di protezione, fin da subito, nei confronti di Stefania e dei suoi cari. Purtroppo, però, il nipote di Adelaide possiede anche un lato d'ombra che riguarda i suoi familiari. Il giornalista, infatti, aveva lasciato Torino, per trasferirsi a Milano e, nelle precedenti puntate de Il Paradiso delle Signore, Marco non ha mai parlato a cuore aperto del rapporto con suo fratello Tancredi. Nell'episodio del 28 settembre, il fidanzato della giovane Colombo mostrerà un lato del suo carattere inedito. Le anticipazioni rivelano che Di Sant'Erasmo suggerirà a Matilde di sbarazzarsi di Tancredi.

Il Paradiso delle signore, Marco pensa che Tancredi sia arrogante

Le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore di mercoledì 28 settembre rivelano alcuni dettagli sull'opinione che Marco avrà di suo fratello. In particolar modo, il nipote di Adelaide chiederà a sua cognata di sbarazzarsi di suo marito, ritenuto troppo presuntuoso, arrogante ed egoista.

Al momento, non è chiaro se il giornalista avrà quella opinione sul maggiore dei Di Sant'Erasmo, per via dei suoi trascorsi personali, oppure se le parole di Marco saranno dettate, soltanto, come conseguenza del comportamento di Tancredi nei confronti di Matilde. Nel frattempo, Frigerio continuerà a sperare che l'atteggiamento del consorte migliori nel tempo.

Il Paradiso delle signore, Don Saverio parla con Vittorio

Durante l'episodio de Il Paradiso delle signore del 28 settembre, inoltre, Don Saverio incontrerà Vittorio. L'intento del prete sarà quello di chiedere a Conti di potere fare qualcosa per sua nipote. Clara, infatti, è stata licenziata e ha perso il posto di Venere del negozio, pertanto, il sacerdote si rivolgerà a uno dei proprietari dell'atelier, per potere intercedere e fare riassumere Boscolo, come commessa. Il marito di Marta, inoltre, scoprirà che Adelaide ha intenzione di vendere le sue quote dell'atelier e, pertanto, Vittorio inizierà a pensare di acquistarle. Inoltre, durante la puntata, verranno trattate le vicende di Salvatore, che sarà preoccupato per Marcello e confiderà i suoi dubbi ad Armando, mentre Irene rivedrà Alfredo Perico, un suo vecchio spasimante che non l'ha mai dimenticata e che verrà assunto nel magazzino.