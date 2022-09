Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano colpi di scena e importanti novità per gli abitanti di Çukurova. A tal proposito, nelle prossime puntate della soap, Fadik verrà investita da un trattore e verrà portata d'urgenza in ospedale. Nel frattempo, Demir minaccerà Sabahattin e gli dirà di non divorziare da Sermin.

Terra Amara, anticipazioni turche: Fadik viene investita da un trattore e va in ospedale

La vita dei campi è molto dura e ne sanno qualcosa i dipendenti della famiglia Yaman. A farne le spese sarà Fadik che, durante una giornata di lavoro, verrà travolta da un trattore.

Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che la domestica della tenuta di Çukurova verrà ferita a un piede dal mezzo di lavoro, guidato da uno dei contadini di Hunkar. La ragazza griderà per il dolore e verrà soccorsa dalle persone che saranno vicine a lei. A quel punto, Demir e Sabahattin verranno avvertiti di quanto accaduto.

Terra Amara, prossime puntate: Demir e Sabahattin sanno che Fadik è ferita

Nel frattempo, mentre nei campi si consumerà la tragedia e il ferimento di Fadik, Demir e Sabahattin intratterranno una conversazione nel giardino della tenuta. Le anticipazioni turche di Terra Amara rivelano che il marito di Sermin informerà il marito di Zuleyha di volere divorziare dalla moglie, ma il figlio di Hunkar si opporrà alla decisione del dottore.

Intanto, un collaboratore della famiglia Yaman correrà dal medico e lo avvertirà di quanto accaduto alla domestica. Demir e Sabahattin correranno da Fadik e la ragazza verrà portata urgentemente in ospedale.

Terra Amara, prossimi episodi: Fadik si riprende, Demir va a cena con Sabahattin

Hunkar sarà in pena per la sua domestica e chiederà al figlio di poterla accogliere a casa, quando tornerà dall'ospedale.

L'intento della signora Yaman sarà quello di tenere sotto controllo Fadik e darle le cure e l'assistenza necessaria, per riprendersi al più presto. Demir sarà favorevole alla decisione di sua mamma e si assenterà, per andare a cena con Sabahattin. Una volta giunto al ristorante, il marito di Zuleyha chiederà al dottore di non divorziare da Sermin.

Le anticipazioni di Terra Amara rivelano che l'imprenditore non vorrà che le persone di Çukurova mettano in giro pettegolezzi sulla sua famiglia e farà di tutto per proteggere i suoi cari. Non riuscendo a capire come mai il consorte di sua cugina voglia divorziare, il signor Yaman arriverà a pensare che il medico abbia un'altra donna. A quel punto, Demir affermerà di potere risolvere il problema in un modo illecito, lasciando intendere che sarebbe in grado di sbarazzarsi dell'amante del suo parente.