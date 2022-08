Tante novità avverranno in occasione dei nuovi episodi di Terra Amara, che i telespettatori avranno modo di seguire nel corso delle prossime settimane su Canale 5.

Gli spoiler turchi della soap opera rivelano che Sabahattin Arcan deciderà di rinunciare a divorziare da sua moglie Sermin Yaman dopo i ricatti di Demir.

Terra Amara, anticipazioni: Demir blocca i finanziamenti degli studi di Betul

Le anticipazioni di Terra Amara, riguardanti i nuovi episodi trasmessi a breve in televisione segnalano che Sabahattin prenderà un'inaspettata decisione a riguardo la sua vita privata.

Scendendo nei dettagli, Demir apparirà scontento di fronte all'ipotetica separazione tra Sermin e sua marito poiché avrà paura che tutti gli abitanti di Adana comincino a sparlare, inventando delle maldicenze sulla sua famiglia. Secondo il giovane Yaman, nessuno capirebbe per quale motivo Sabahattin ha deciso di lasciare sua cugina dopo oltre vent'anni di vita insieme e per questo userà la propria arroganza per affermare la sua volontà.

Per fare ciò Demir arriverà a minacciare la legale scelta dal dottor Arcan, non riuscendo a fargli cambiare idea sul divorzio. Ma anche questa volta, il figlio di Hunkar farà un vero e proprio buco nell'acqua, tanto da arrivare ad usare le maniere forti. Yaman deciderà di bloccare i finanziamenti degli studi di Betul, la figlia di Sermin in Francia.

Sabahattin ferma la richiesta di divorzio da Sermin

Negli episodi turchi di Terra Amara, Sermin si recherà in ospedale, dove accuserà suo marito dell'ultima disgrazia accorsa alla loro figlia a Parigi. Il medico, a questo punto, sarà costretto a fare un passo indietro in quanto ha capito che Demir ha minacciato di non pagare la retta universitaria della Sorbona di Betul.

Per questo motivo, Sabahattin si recherà presso lo studio legale, dove deciderà di fermare la richiesta di divorzio da Sermin, precisando però che avrebbe dovuto dire di no alla figlia quando aveva deciso di andare a studiare all'estero. In questo modo il dottor Arcan la darà vinta a Demir.

Il dottor Arcan rimanda il divorzio

Tuttavia, Sabahattin lascerà ugualmente la tenuta dei Yaman dopo aver fatto le valige. In particolare l'uomo spiegherà alla moglie che il divorzio è soltanto rimandato alla laurea di Betul.

Infine, il medico non esiterà ad affrontare Demir una volta dimesso dall'ospedale, comunicandogli che non intende più sottostare ai suoi ricatti.