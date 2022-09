In Terra Amara, la gelosia di Müjgan genererà una serie di eventi che porteranno Yilmaz a chiederle il divorzio. Infatti, a causa sua, Züleyha verrà cacciata da villa Yaman e tenuta lontana dai suoi figli, e non solo. La rabbia porterà la giovane donna a sparare contro il marito Demir e per tale motivo verrà condotta in carcere. La dottoressa non riuscirà a porre rimedio ai danni fatti e potrà ammettere solo gli errori fatti.

Züleyha spara a Demir

Nella tenuta Yaman succederà il finimondo e tutto a causa di Müjgan. Quest'ultima, infatti, filmerà un incontro tra Yilmaz e Züleyha.

Parleranno dell'omicidio di Eçrüment, ma con quel nastro Müjgan farà credere a Demir che i due hanno una tresca.

Ne conseguirà che Demir rinnegherà la moglie e le porterà via i figli. Züleyha non riuscirà a sopportare tale situazione, così deciderà di sparare a Demir: tre colpi di arma da fuoco, ma che non lo porteranno alla morte.

Müjgan si rende conto degli errori commessi

Müjgan assisterà alla scena e arriverà alla tenuta di Fekeli in lacrime. Racconterà alla zia cosa è successo e Behice non riuscirà a credere che Züleyha abbia sparato al marito, anche se non avrà compassione per la ragazza, ma solo per Demir e ovviamente sarà amareggiata perché la situazione si è venuta a creare solo a causa della gelosia di sua nipote.

Müjgan si renderà finalmente conto del dolore che ha causato e ammetterà di aver fatto un errore. Con gli occhi colmi di lacrime si renderà conto di aver probabilmente perso Yilmaz per sempre.

Yilmaz vuole divorziare da Müjgan

Visto il tentato omicidio nei confronti di Demir, Züleyha verrà arrestata e condotta in prigione. Yilmaz starà sempre vicino alla sua amata e l'attenderà fuori dal carcere.

Non vorrà mai lasciarla da sola, anche se fisicamente non possono stare vicini.

Successivamente il giovane andrà nella tenuta di Fekeli perché vorrà parlare con Müjgan. Avrà le idee ben chiare e anche davanti a Behice le esporrà la sua volontà di chiedere il divorzio. Le donne impallidiranno alla richiesta di Yilmaz, ma lui sarà irremovibile, soprattutto per quanto riguarda il loro figlio Kerem Ali: "Se provi a portarmelo via ti renderò la vita impossibile".

Le suppliche di Müjgan

Per Müjgan la richiesta di divorzio, nonostante tutto quello che ha combinato, sarà come un fulmine a ciel sereno, Proverà ad avere un'ultima chance e inseguirà Yilmaz fino alla macchina, pregandolo di cambiare idea, ma il giovane sarà irremovibile e ignorerà tutte le sue suppliche.

Non avrà intenzione di perdonare tutto quello che ha fatto, non solo a lui, ma anche a Züleyha e per la dottoressa, ormai, ci sarà solo la possibilità di rimpiangere sugli errori commessi.