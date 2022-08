Nei prossimi episodi di Terra Amara, in onda su Canale 5, Yilmaz dovrà rinunciare alla sua fuga d'amore con Züleyha. Il motivo? Apprenderà che Müjgan aspetta un bambino e non se la sentirà di lasciarla da sola. Così dovrà dire addio al progetto d'amore che aveva come destinazione la Germania, un regalo che entrambi i ragazzi volevano farsi per ritrovare la tanto sospirata felicità.

Hatip propone 'un affare' a Gaffur

Nelle prossime puntate di Terra Amara, Rasid, uno scagnozzo di Hatip, andrà nella tenuta della famiglia Yaman alla ricerca di Gaffur.

Quest'ultimo ha un debito con Hatip e vorrà che il giorno stesso si rechi in ufficio per saldarlo. Gaffur non avrà tutti i soldi a disposizione, per questo motivo chiederà ad Hatip di concedergli ancora un po' di tempo.

Hatip, però, cercherà un escamotage per avere i soldi subito. Sa che la famiglia Yaman dovrà organizzare una mega festa per festeggiare la circoncisione dei figli dei suoi dipendenti, per questo proporrà a Gaffur un affare: se comprerà da lui i polli che servono per il banchetto, il debito verrà diminuito a mille lire turche. Ovviamente non dovrà dire a nessuno che i polli sono i suoi, perché con quella carne Hatip vorrà rovinare la reputazione di Demir Yaman.

I dipendenti della famiglia Yaman vengono avvelenati

Arriverà il giorno della festa, con tutte le prelibatezze preparate da Saniye e dalle dipendenti della cucina degli Yaman. Tutto sembrerà procedere per il meglio, ma improvvisamente gli invitati inizieranno a stare male e i sintomi ricondurranno a un avvelenamento.

Per Demir inizieranno ore di angoscia, infatti avrà paura che tutti possano accusarlo di aver intossicato i dipendenti con le rispettive famiglie.

Ovviamente nessuna sospetterà che le persone sono stare male a causa dei polli non propriamente sani che Hatip ha venduto a Gaffur.

Müjgan è in attesa del suo primo figlio

Nel mentre Yilmaz avrà dei grossi problemi da affrontare. Apprenderà che Müjgan è in attesa di un bambino, così rinuncerà alla fuga con Züleyha per stare vicino alla moglie.

La coppia non attraverserà dei momenti facili, in quanto Yilmaz confesserà a Müjgan di amare ancora Züleyha e del fatto che Hünkar l'abbia costretta a sposare Demir. Visto il bambino in arrivo, però, Yilmaz vorrà dare un'altra possibilità al matrimonio con Müjgan.

Züleyha minaccia Hünkar

Züleyha, invece, minaccerà Hünkar, dicendole che se non la smetterà di manovrare continuamente la sua vita, svelerà a tutti che ha una storia clandestina con Fekeli.

Hünkar sarà stufa delle continue minacce della nuora, così vorrà "sbarazzarsene" e farà in modo che la ragazza lasci la villa il più presto possibile.