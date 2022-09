Dal 12 settembre è tornato in onda Il Paradiso delle Signore, la soap del pomeriggio di Rai 1. Le anticipazioni relative alla puntata che andrà in onda il 19 settembre svelano che si assisterà a nuovi colpi di scena.

Matilde deciderà di stare vicino ad Adelaide, rimandando dunque la partenza per Belluno. Umberto, però, continuerà a covare rancore nei confronti dell'ex compagna, pertanto la metterà alle strette ricattandola.

A casa Amato, invece, giungerà una lieta notizia: Tina aspetta un bambino. Tuttavia la gravidanza della giovane Amato sembrerà non proseguire al meglio, facendo allarmare la signora Agnese.

Il Paradiso, trama 19/9: Matilde vuole stare vicino alla contessa

Nel corso della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda il 19 settembre verrà dato spazio alle vicende che riguardano la new entry femminile Matilde. Si sarebbe dovuta fermare a Milano solo per poco tempo, giusto il necessario per rivedere Marco. Tuttavia la donna si renderà conto che Adelaide ha bisogno del suo sostegno. Matilde, difatti, sembra essere molto legata alla contessa e non se la sentirà di lasciarla da sola proprio ora. Pertanto la giovane Frigerio deciderà di rimandare la sua partenza per Belluno, trattenendosi a Milano.

Il Paradiso, puntata 19 settembre: Umberto consiglia alla contessa di parlare con Marco

Secondo le anticipazioni relative alla puntata de Il Paradiso delle Signore che verrà trasmessa il 19 settembre, non mancheranno nuovi scontri fra Adelaide e Umberto.

Quest'ultimo, difatti, non sopporterà il comportamento scorretto della ex compagna e soprattutto le riserverà rancore per come ha agito contro Flora. Il commendatore, per vendicarsi, metterà la contessa con le spalle al muro, consigliandole di raccontare la verità a Marco riguardo ciò che ha fatto. Adelaide, infatti, ha convinto il direttore del carcere a non concedere il permesso di uscita a Gloria.

Se il ragazzo scoprisse le bugie della zia non sarebbe certo contento. Guarnieri consiglierà alla donna di parlare con il nipote prima che apprenda da altri cosa ha realmente fatto.

Il Paradiso, spoiler del 19/9: Tina è incinta

La puntata de Il Paradiso prevista per il 19 settembre vede arrivare anche un'importante novità. A casa Amato, infatti, telefonerà Tina per annunciare una lieta notizia.

La terzogenita di Agnese aspetta un bambino da suo marito Sandro. Tuttavia, anche se si tratta di una cosa molto bella, la gravidanza è a rischio. Per questo motivo la signora Amato valuterà l'ipotesi di raggiungere la figlia a Londra, in modo da poterla aiutare e starle vicino.