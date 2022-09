Le anticipazioni delle puntate di Terra Amara che dovrebbero andare in onda a novembre, dopo il termine dello sceneggiato iberico Una Vita, rivelano che Hunkar dichiarerà i suoi sentimenti a Fekeli, quest'ultimo invece avrà un malore dopo aver parlato con Cengaver.

Hunkar e Fekeli trascorrono la notte insieme

La matrona e il padrino di Akkaya si ritroveranno bloccati durante una tempesta che li costringerà a fermarsi in una baita di proprietà dei lavoratori della tenuta di Fekeli [VIDEO]. In quell'occasione l'ex coppia avrà modo di stare un po' di tempo insieme trascorrendo tutta la notte vicini e abbracciati.

In particolare Hunkar porgerà la sua mano all'uomo e si addormenterà con la testa poggiata sul suo petto. Il mattino seguente entrambi torneranno alle loro tenute nascondendo la verità ai loro figli. Fekeli, però, per assicurarsi che la signora sia tornata a casa le telefonerà, non sapendo che dall'altra parte della cornetta c'è Zuleyha che ascolterà tutto. Infatti la moglie di Demir si chiederà che tipo di rapporto c'è veramente tra la suocera e Ali Rahmet.

Hunkar ammette di essere innamorata di Ali Rahmet

Il giorno seguente alla notte passata insieme, Fekeli e Hunkar si incontreranno nel loro solito posto per gustare il loro consueto caffè. La madre di Demir, però, non avrà l'umore di sempre ma anzi sarà alquanto pensierosa.

A quel punto allora Ali le chiederà per quale motivo è silenziosa e non accenna a fargli un sorriso e se questo stato d'animo ha a che fare proprio con lui. La matrona gli dirà chiaramente che la sua testa e il suo cuore dicono cose differenti, ma non appena il padrino di Yilmaz le chiederà cosa dice il suo cuore, la signora risponderà :'Il mio cuore ti ama'.

Una dichiarazione d'amore che Fekeli apprezzerà molto conoscendo il carattere riservato della madre di Demir e che gli darà quella spinta in più per continuare a voler rimettere in piedi la loro relazione.

Fekeli ha un attacco cardiaco dopo aver parlato con Cengaver

Intanto Cengaver rivelerà a Yilmaz che l'uomo che ha tentato di uccidere suo padre è un 'protetto' di Demir Yaman.

Sarà chiaro quindi che è stato proprio l'imprenditore a commissionare il tentato omicidio di Fekeli. A tal proposito allora l'ex fidanzato di Zuleyha si metterà in macchina con l'intenzione di affrontare faccia a faccia il figlio di Hunkar. A nulla servirà l'intervento di Mujgan che proverà a impedirgli di raggiungere Yaman. Yilmaz sarà irremovibile dalla sua posizione.

A fermarlo, però, sarà l'arrivo inaspettato di Cetin che lo informerà che Fekeli ha avuto un attacco cardiaco ed è stato trasportato in ospedale.

Cengaver infatti era andato da lui per informarlo che si era fatto scappare con Yilmaz che il mandante dell'agguato ai suoi danni era stato Demir. Una verità che Ali Rahmet già sapeva ma che aveva nascosto al figlio conoscendo il suo carattere impulsivo.

Il boss, però, proprio mentre starà per raggiungere Akkaya avrà un malore e si accascerà a terra. La sua situazione non sarà preoccupante e verrà tenuta sotto controllo dal dottor Sabahattin che preciserà che non si è trattato di un infarto ma di uno spasmo cardiaco che richiede assoluto riposo.