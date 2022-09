Domenica 18 settembre andrà in onda a partire dalle ore 14:00 su Canale 5, la ventiduesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. In questo primo appuntamento ci saranno tanti ospiti, tra cui l'attore turco Can Yaman che, per l'occasione, presenterà la nuova fiction di cui sarà protagonista insieme a Francesca Chillemi, "Viola come il mare". Poi, oltre all'attore turco, ci dovrebbero essere anche Alessia Marcuzzi e tanti altri ospiti che avranno un ruolo attivo nel programma tv. Inoltre, dopo l'appuntamento domenicale, Amici 22 andrà in onda ogni giorno su Canale 5 in daytime.

Gli ospiti del primo appuntamento

Come già anticipato, la prima puntata di Amici 22 sarà molto movimentata, in quanto ci saranno tantissimi ospiti. In particolare, oltre al già citato attore turco protagonista della soap Daydreamer e la presentatrice di Mediaset, ci sarà il duo comico formato da Pio e Amedeo, e l'attore e l'autore di Gomorra, rispettivamente Salvatore Esposito e Roberto Saviano.

Inoltre, prenderà parte a questo primo appuntamento del programma condotto da Maria De Filippi, anche il vincitore della scorsa edizione Luigi Strangis. Quest'ultimo porterà la coppa in studio e canterà il suo nuovo singolo.

I professori di Amici 22

Per quanto riguarda i promessi del talent show di Mediaset, sono stati confermati il latinista Raimondo Todaro e la professoressa di danza classica Alessandra Celentano per il ballo e Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini per il canto.

Invece, tra le new entry ci sono Emanuel Lo e Arisa che sostituiranno rispettivamente Veronica Peparini e Anna Pettinelli.

I primi allievi confermati di Amici 22

Nella prima puntata di Amici 22 che andrà in onda domenica 18 settembre, gli ospiti avranno un ruolo molto attivo nel programma, in quanto consegneranno diverse maglie ai nuovi allievi della scuola più famosa d'Italia.

Inoltre, sempre secondo le ultime anticipazioni della registrazione, al momento gli allievi confermati sono 19: tredici ragazzi e sei ragazze. Tra questi anche un volto già noto al programma televisivo: quello del ballerino di latino Mattia Zenzola, allievo di Raimondo Todaro. Il ragazzo abbandonò il programma ad un passo dal serale lo scorso anno, a causa di un infortunio.

Non ci resta che attendere la messa in onda del primo appuntamento della nuova edizione di Amici per scoprire tutti i nuovi allievi dell'anno 2022/2023 della scuola più famosa d'Italia. Inoltre, i telespettatori avranno modo, tra un'entrata e un'altra nella scuola, di assistere alla presenza di diversi attori, comici e cantanti che presenzieranno a questa prima puntata del talent show condotto da Maria De Filippi.