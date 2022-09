La separazione tra Totti e Blasi continua a essere al centro dell'attenzione mediatica. Come riportato dal Corriere della Sera, l'ex calciatore della Roma e la conduttrice continuerebbero a vivere sotto lo stesso tetto. Ovviamente, questo non significa un ritorno di fiamma come molti sperano. La scelta dei due ex è quella di alternarsi loro nella casa, anziché i tre figli.

L'attuale situazione tra i due ex coniugi

Non c'è alcun ritorno di fiamma in atto tra Totti e Blasi: i due coniugi al momento hanno deciso di interrompere il loro cammino insieme dopo 20 anni.

Tuttavia, in queste ore il quotidiano milanese ha riportato un retroscena sull'ex coppia: l'ex calciatore della Roma e la conduttrice continuano a vivere sotto lo stesso tetto. Il motivo? Francesco e Ilary, in attesa della separazione definitiva e del successivo divorzio, non vogliono che siano i tre figli a dover cambiare casa ogni volta che devono stare con i rispettivi genitori.

Inoltre, vivere sotto lo stesso tetto senza mai incrociarsi non è difficile per i due coniugi. La villa dell'Eur infatti è composta da 25 stanze. Dunque, i due al massimo possono incontrarsi in uno dei lunghi corridoi ma per il resto è facile continuare a fare la propria vita dove hanno sempre vissuto.

Coppia in crisi da un anno

Dopo la rottura, Francesco e Ilary hanno iniziato a fare la propria vita. Stando alle ultime indiscrezioni, i due coniugi avrebbero iniziato a essere in crisi già da un anno circa. Scendendo nel dettaglio, la coppia avrebbe iniziato a vivere separatamente in casa: né l'ex calciatore né la 41enne hanno mai lasciato il tetto coniugale per il bene dei figli.

Nell'ultimo anno, i tentativi di ricucire il rapporto sarebbero stati vari ma non avrebbero mai portato l'esito sperato.

Di conseguenza, Totti avrebbe iniziato a frequentare la nuova fiamma in gran segreto. Il comunicato della fine del matrimonio quindi sarebbe stata solo la punta di un iceberg.

Malumori e disappunti

In attesa della separazione definitiva, pare che tra i due ex coniugi ci sarebbero dei malumori.

Nello specifico, Totti non gradirebbe l'atteggiamento assunto dall'ex moglie Ilary: la 41enne da quando è tornata single, sta postando numerosi scatti sul proprio account social. Inoltre, l'ex calciatore non avrebbe neanche gradito lo scatto alla figlia Isabel nel primo giorno di scuola. Blasi ha immortalato la più piccola dei figli davanti alla scuola, ma del papà non c'era nessuna traccia.

D'altro canto, anche Ilary non avrebbe mai gradito i vari servizi fotografici che hanno coinvolto l'ex marito Francesco in compagnia della nuova fiamma Noemi Bocchi.