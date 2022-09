Arrivano le nuove anticipazioni di Terra Amara e nella settimana dal 12 al 16 settembre Gaffur e Saniye saranno al centro dei riflettori, perché dopo il tentato omicidio in ospedale ai danni di Yilmaz, i due verranno cacciati dalla tenuta e questo causerà anche una crisi tra loro. Nel frattempo Yilmaz parteciperà a un'asta e riuscirà ad aggiudicarsi il cuscino ricamato dalla sua amata Zuleyha, facendo andare su tutte le furie Demir. La guerra non finirà qui perché Sermin racconterà a suo cugino che sua moglie vuole scappare con Akkaya.

Yilmaz perderà le elezioni, Demir sarà eletto Presidente

Le anticipazioni di Terra Amara dal 12 al 16 settembre annunciano che sarà una settimana ricca di avvenimenti. Yilmaz aiuterà Nazire portandola a casa sua con il figlio e Melek che, in questo modo potrà andare a scuola. Il buon cuore di Yilmaz, tuttavia, non basterà a vincere le elezioni e a diventare Presidente della Camera dell'Industria di Cukurova: verrà eletto Demir Yaman per un solo voto. Fekeli starà vicino al suo figlioccio e lo inviterà a non scoraggiarsi per questa sconfitta, anche se non tutto sembrerà chiaro e i sospetti di frode si faranno strada. Nel frattempo in ospedale, Sabahattin verrà a sapere che a tentare di soffocare Yilmaz, con il cuscino durante il suo ricovero, è stato Gaffur e sospetterà che dietro ci sia lo zampino di Demir, per questo correrà ad affrontare il cugino di sua moglie.

Sermin ingannerà ancora una volta Zuleyha: anticipazioni Terra Amara

Durante la settimana di Terra Amara dal 12 al 16 settembre il pubblico assisterà al confronto tra Demir e Sabahattin, che avrà delle conseguenze molto importanti. Quando Yaman verrà a sapere quello che ha fatto Gaffur, infatti, non esiterà a cacciare lui e Saniye dalla tenuta.

La donna non prenderà affatto bene questa decisione e dirà al marito che se non riuscirà a convincere Demir a riprenderli a lavorare da lui, lo lascerà. Per la coppia, inoltre, le cose non si metteranno bene, in quanto subirà anche un furto. Nel frattempo mentre Sermin e Zuleyha si troveranno in macchina, l'auto si romperà e verranno soccorse da Yilmaz, che provvederà a risolvere il problema.

Una volta tornata a casa, però, la cugina di Demir racconterà l'episodio a Hunkar in modo da farle dubitare della fedeltà di Zuleyha verso il marito.

Yilmaz in partenza, Zuleyha penserà di seguirlo: anticipazioni 12-16 settembre

Le anticipazioni di Terra Amara dal 12 al 16 settembre rivelano che arriverà la notizia della morte di Veli, mentre Hunkar organizzerà una cena di beneficenza a cui parteciperà anche Yilmaz. L'uomo non perderà l'occasione per partecipare all'asta di un cuscino ricamato da Zuleyha e farà una grossa offerta che gli permetterà di aggiudicarselo. Demir andrà su tutte le furie. Inoltre Yilmaz programmerà un viaggio di affari a Istanbul e Zuleyha racconterà a Sermin di voler scappare con lui. La donna non esiterà e correrà da Demir ad avvertirlo delle intenzioni di sua moglie.