Sono parole forti quelle che Ida ha usato negli studi di U&D per chiarire cosa intende fare con Riccardo in futuro. Maria De Filippi ha messo a confronto i due ex nella puntata del 21 settembre, ma lo scopo di farli chiarire non l'ha raggiunto. La dama Platano, spiazzando il pubblico, ha messo un punto definitivo al tira e molla con Guarnieri dicendosi pronta a frequentare altre persone.

Aggiornamenti sui protagonisti di U&D

La puntata di U&D del 21 settembre è cominciata con l'addio al programma di Sara e Davide. Anche se un po' a fatica, i due hanno lasciato lo studio non sapendo bene se frequentarsi ancora lontano dai riflettori oppure no.

Dopo questo momento, Maria ha chiamato al centro Ida e ha mostrato al pubblico un video riassuntivo di quello che è successo tra lei e Riccardo nella scorsa edizione.

La dama è apparsa subito tesa e infastidita dalle immagini sul rapporto con l'ex, ma è quando lui è entrato che ha cambiato espressione e si è indurita ancora di più.

Guarnieri ha raccontato che durante le vacanze ci sono stati dei contatti tra lui e Platano, sia messaggi che telefonate, ma nulla è servito per farli riavvicinare come tanti sperano.

Il pugliese si è lamentato dell'atteggiamento poco affettuoso che la parrucchiera avrebbe avuto, ma lei si è difesa dicendo di aver accettato che non possono andare d'accordo e di voler voltare pagina definitivamente.

Il carattere della 'regina' di U&D

Se in passato ha cercato in tutti i modi di ricucire il rapporto d'amore con Riccardo, oggi Ida ha messo un punto e ha chiarito che a lei non importa più di tornare insieme all'ex fidanzato.

"Il mio tempo per te è finito. Non ti credo più, basta. La storia è chiusa, non me ne frega più niente di te", ha ripetuto più volte la dama nel corso dello spazio che le è stato dedicato nella puntata di U&D del 21 settembre.

Il pubblico in studio ha applaudito Platano, anche perché per la prima volta è apparsa convinta nel respingere i tentativi di riavvicinamento del cavaliere che continua a prenderla e a lasciarla a intermittenza o a seconda delle esigenze televisive del momento.

Guarnieri ha ribattuto a fatica alle parole dell'ex compagna, anzi non ha potuto fare altro che dire che anche a lui non interessa più nulla e si è riaccomodato al suo posto nel parterre maschile.

Le anticipazioni dei prossimi appuntamenti di U&D

Ida ha iniziato la stagione di U&D con la convinzione di non voler avere più nulla a che fare con Riccardo ma, stando alle anticipazioni che sono circolate sulle registrazioni delle altre puntate, sembra che qualcuno le stia rendendo difficile questo compito.

Maria De Filippi, infatti, proverà a far riavvicinare i due ex chiedendo alla dama di fare l'elenco dei pregi di Guarnieri, ovvero quelle cose che anni fa l'hanno fatta innamorare.

Lui si commuoverà ascoltando le parole di Platano e cercherà un contatto fisico con lei: tra i due ci sarà un abbraccio che però non favorirà il tanto agognato ritorno di fiamma.

Gli spoiler delle ultime riprese del dating-show che ci sono state (risalgono al 12 settembre scorso), fanno sapere che Ida ha ribadito per l'ennesima volta di non voler tornare in coppia con Riccardo, anzi sogna di innamorarsi di un altro uomo e di dimenticare definitivamente l'ex.

I corteggiatori non mancheranno alla bella bresciana, che però dovrà fare i conti con i commenti piccati del personal trainer, che si intrometterà spesso nelle sue nuove frequentazioni.

Armando consiglierà al collega di pensare a sé stesso e di lasciare Platano libera di uscire con altre persone, ma questo non basterà ad evitare accese discussioni tra i protagonisti assoluti del Trono Over.