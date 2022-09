Lo scorso 5 settembre una coppia nata a Uomini e Donne è convolata a nozze. Biagio Buonomo e Caterina Corradino sono diventati marito e moglie davanti a pochi invitati e soprattutto alle telecamere del dating show, che li ha fatti incontrare e innamorare. Pamela Barretta, ex dama del Trono Over, ha spiegato che nessuno dei presenti alla cerimonia poteva pubblicare foto e video perché il programma di Canale 5 aveva l'esclusiva.

Aggiornamenti sull'amore nato a Uomini e Donne

L'obiettivo di chi lavora a Uomini e donne è quello di formare coppie che durino nel tempo.

Tra litigi, frequentazioni fugaci e ripensamenti, a volte nel Trono Over nascono degli amori importanti, delle unioni che si consolidano ancora di più una volta che si dice addio alla trasmissione.

Un esempio in questo senso sono Biagio Buonomo e Caterina Corradino. I due hanno partecipato a una recente edizione del dating show e, anche se non sono mai rientrati nel gruppo dei veterani del cast, hanno centrato la finalità del programma.

Dopo pochi mesi di conoscenza sotto i riflettori, la dama e il cavaliere hanno annunciato la loro intenzione di viversi nella quotidianità, così hanno lasciato gli studi Elios in modo definitivo.

Sorpresa nelle prime puntate di Uomini e Donne

In una delle ospitate che hanno fatto nel recente passato, Biagio e Caterina hanno comunicato ai colleghi e al pubblico che dopo l'estate sarebbero diventati marito e moglie.

Lo scorso 5 settembre, infatti, i due ormai ex protagonisti di Uomini e Donne si sono sposati in Abruzzo (a Francavilla a Mare) davanti a parenti, amici e tre dame storiche del Trono Over.

Ad assistere al giorno più bello di Buonomo e Corradino sono state Pamela Barretta (ex di Enzo Capo e Stefano Torrese), Cristina Incorvaia (anche volto di una stagione di Temptation Island Vip in coppia con l'ex David) e Barbara De Santi.

Quest'ultima è ricordata dai telespettatori del datingshow per le tante sfuriate che ha avuto in studio per la rivalità con Gemma, per l'antipatia che nutriva per Tina e anche per gli amori tormentati che ha vissuto in tv.

Nessuna delle donne appena citate, però, ha condiviso con i propri follower di Instagram immagini o video del matrimonio al quale hanno partecipato.

Interpellate dai curiosi sul perché di questo insolito comportamento, ci ha pensato Pamela a spiegare cosa è accaduto.

Trionfa l'amore lontano dagli studi di Uomini e Donne

In alcune storie che ha postato sul suo profilo Instagram nei giorni successivi alle nozze, Pamela ha spiegato: "Il matrimonio di Biagio e Caterina lo vedrete non appena ricomincia Uomini e Donne".

"Noi non potevamo pubblicare nulla", ha aggiunto l'ex dama sempre sui social network.

Da queste poche parole si intuisce che tutti gli invitati avevano un veto: nessuno poteva condividere sul web foto o video della cerimonia o della festa, anche perché le immagini verranno mostrate in esclusiva su Canale 5 non appena il dating show riprenderà la sua regolare messa in onda.

Barretta ha anticipato che il sì tra Buonomo e Corradino è stato molto emozionante e che lei si è addirittura commossa.

Ancora non si sa se le nozze tra la dama e il cavaliere verranno proposte ai telespettatori già lunedì 19 settembre (quando il format di Maria De Filippi esordirà in tv con l'edizione 2022/2023) oppure successivamente.

Biagio e Caterina, infatti, non figurano tra gli ospiti delle prime tre registrazioni stagionali, quindi le opzioni sono: o il sì verrà mostrato senza la coppia in studio oppure il tutto è rimandato a quando i neo coniugi avranno tempo di tornare agli Elios per raccontare quel giorno.