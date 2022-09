Gemma Galgani si prepara a vivere la sua nuova stagione di Uomini e donne con tanto di promessa a Maria De Filippi.

La dama torinese, tra i volti di spicco del talk show dei sentimenti di Canale 5, è tornata nuovamente al centro dell'attenzione dopo essere riapparsa in studio al termine della pausa estiva.

Gemma continua ad essere alla ricerca del suo principe azzurro anche se, questa volta, ha ammesso di non voler più compiere gli errori del passato.

Il ritorno di Gemma Galgani nella nuova stagione di Uomini e donne

Nel dettaglio, dopo un'estate in cui si sono rincorse indiscrezioni in merito al possibile addio di Gemma dal cast di Uomini e donne, alla fine non è stato così.

La dama torinese, infatti, è stata promossa ancora una volta e lo scorso martedì pomeriggio è stata proprio lei ad inaugurare l'inizio della stagione 2022/2023.

Gemma è tornata in studio radiosa e felice, pronta a mettersi di nuovo in gioco dopo la sua estate da single, in cui si è concessa un po' di giorni di vacanze in solitaria.

Ovviamente non sono mancate le diatribe con Tina Cipollari che l'ha subito punzecchiata perché questa estate, a differenza degli anni precedenti, ha scelto di non sottoporsi a nessun nuovo intervento di chirurgia estetica.

La promessa di Gemma a Maria De Filippi per la nuova stagione di Uomini e donne

Sta di fatto che, nonostante le critiche e le frecciatine di Tina, Gemma è decisa ad andare avanti per la sua strada e al momento il suo unico scopo è quello di riuscire a trovare un vero principe azzurro con il quale pensare di poter costruire una storia d'amore lontana dalla tv.

Intervistata sull'ultimo numero della rivista diretta da Riccardo Signoretti, la dama torinese di Uomini e donne ha svelato che quest'anno ha fatto anche una promessa ben precisa a Maria De Filippi.

"L'ho promesso a Maria: mai più uomini sbagliati", ha dichiarato la dama del trono over che questa volta sembra essere tornata con una consapevolezza del tutto diversa.

'Non ripeterò certi errori', promette Gemma a Maria De Filippi

"Non ripeterò certi errori", ha aggiunto ancora la "sfortunata" dama torinese di Uomini e donne che in questi anni non è riuscita mai ad avere la meglio dal punto di vista sentimentale, nonostante le numerose conoscenze.

Quest'anno, infatti, Gemma spera che possa essere davvero la "volta buona" per riuscire a trovare il suo principe azzurro e magari riuscire a convolare anche a nozze.

Insomma, sembrerebbe proprio che Gemma sogni di "replicare" la favola d'amore che è capitata ad Isabella Ricci, la sua "nemica" giurata che proprio grazie alla trasmissione di Maria De Filippi ha trovato il principe azzurro e si è sposata.