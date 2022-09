Rosa Perrotta si è raccontata a cuore aperto in un'intervista rilasciata al settimanale Nuovo durante la quale, per la prima volta, ha parlato delle voci di crisi con Pietro Tartaglione. Sebbene non ami proprio usare il termine "crisi" preferendo piuttosto parole come "evoluzione" e "cambiamento", l'ex tronista di Uomini e Donne ha confessato che "avere delle fragilità è normale, così come è normale a volte pensare di non farcela ma è una cosa che può accadere a tutte le coppie".

L'impegno di Rosa per la sua famiglia

"La perfezione non esiste. Tenere in piedi una famiglia in maniera sana, solida e forte richiede impegno, sacrificio, perseveranza", ha ammesso Rosa al settimanale Nuovo.

L'ex tronista si è espressa in questi termini per parlare delle voci, circolate negli ultimi mesi, che la vedevano vicina alla rottura con Pietro Tartaglione, spiegando anche di essersi rivolta a uno psicoterapeuta, una persona autorevole che potesse aiutarla a superare meglio i momenti più difficili. Rosa ha affermato che, a suo avviso, a tutte le coppie può capitare di pensare di non farcela.

I due si sono conosciuti a Uomini e donne durante la stagione televisiva 2016/2017, e in seguito hanno creato la loro famiglia. Trasferitisi a Milano per lavoro, la coppia ha avuto due figli: Ethan Domenico e Achille Mario, quest'ultimo nato dopo che si sono ritrovati a seguito di un breve allontanamento.

Rosa, adesso, ha quindi in qualche modo confermato di aver avuto dei piccoli problemi con il compagno ma al contempo, dalle parole della Perrotta, traspare la voglia di mettersi in gioco per risolverli.

L'aiuto della psicoterapia per affrontare i problemi di coppia

La psicoterapia sta aiutando Rosa a "lasciare andare", a vivere tutto con lucidità senza colpevolizzarsi per qualunque avvenimento.

D'altra parte, l'ex tronista già in passato si era espressa a favore della terapia, quando sul suo seguitissimo profilo Instagram aveva invitato i follower a prendersi cura della loro mente, esattamente come ci si prende cura dei proprio capelli o del proprio corpo.

In ogni caso, i due bambini sono sereni e tranquilli. Rosa ha voluto precisare durante l'intervista che per lei è fonte di grande soddisfazione vedere Nathan e Achille gioiosi. La coppia, anche se per un periodo non si è mostrata insieme sui social, non ha mai parlato apertamente degli eventi della propria sfera privata.