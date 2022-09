Le nuove puntate di Un posto al sole dal 12 al 16 settembre 2022 si preannunciano dense di colpi di scena. Le anticipazioni della soap opera serale di Rai 3 rivelano che Nunzio riuscirà finalmente a scoprire che fine ha fatto la sua amata Chiara dopo essersi allontanata da Napoli.

Intanto Samuel deciderà di affrontare Espedito, mentre Alberto Palladini riuscirà a spiazzare nuovamente la sua ex Clara. Niko, invece, rischierà di trovarsi nei guai per la battaglia legale contro la mamma di suo figlio.

Nunzio scopre dove sta Chiara: anticipazioni Un posto al sole 12-16 settembre

Nel dettaglio, le anticipazioni di Un posto al sole dal 12 al 16 settembre 2022 rivelano che Franco si sentirà messo sotto pressione per la partenza di Nunzio, il quale ha finalmente scoperto che Chiara si trova a Capo Verde.

Per tale motivo deciderà di raggiungerla e questa scelta porterà Franco a scagliare tutta la sua rabbia nei confronti di Roberto Ferri.

Intanto Alberto deciderà di fare nuovamente un passo avanti con Clara, così le proporrà di andare a convivere.

Occhi puntati anche su Eugenio che, in queste nuove puntate della soap, prenderà un'iniziativa, che però non riuscirà a dare gli effetti sperati.

Samuel si ribella: anticipazioni Un posto al sole

Le anticipazioni di Un posto al sole al 16 settembre rivelano che, nel momento in cui Nunzio riuscirà a ritrovare Chiara, scoprirà che la ragazza non è caduta di nuovo nelle sue stesse fragilità e per fortuna sta bene.

Chiara e Nunzio, quindi, sembrano essersi di nuovo ritrovati e pronti a prendere in mano le redini della loro vita di coppia.

I due, però, non immagineranno che una nuova minaccia sta per offuscare la loro serenità e l'armonia di coppia. Cosa succederà questa volta?

Spazio anche alle vicende di Samuel che, in questi nuovi episodi, comincerà a essere stanco di essere apostrofato come un ragazzo privo di carattere e personalità. Per tale motivo finirà per prendere una decisione del tutto sorprendente e inaspettata.

Nunzio scopre la verità su Chiara: anticipazioni Un posto al sole 12-16 settembre

I colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni di Un posto al sole rivelano che Nunzio scoprirà che in realtà Chiara non si è liberata dalla cocaina. La ragazza fa ancora uso di sostanze stupefacenti e Nunzio si ritroverà a dover combattere con questi fantasmi del passato che torneranno a galla.

Samuel, intanto, deciderà di affrontare Espedito: tra i due ci sarà un intenso e infuocato faccia a faccia.

Marina e Roberto riceveranno un inaspettato e al tempo stesso gradito regalo, ma un'ombra minaccia la loro felicità.

Alberto, invece, proverà a far ragionare Niko sui rischi che corre intraprendendo una battaglia legale contro Micaela. Nel frattempo, quest'ultima, sarà pronta a iniziare la guerra e a mettere Niko nei guai.