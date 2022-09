Nuovo giallo in Un Posto al Sole: le anticipazioni dal 19 al 23 settembre 2022 raccontano che Marina e Roberto saranno in serio pericolo. Stando ai recenti spoiler Upas, un personaggio rischia la vita, anche se fino a ora il nome era rimasto top secret. Finalmente, sappiamo chi sarà il protagonista di questa tragedia sfiorata a Palazzo Palladini.

Un dettaglio non è certo sfuggito ai fan più attenti: nelle precedenti puntate, le due foto di Marina e Roberto erano state inquadrate con un punteruolo sopra esse che non faceva presumere nulla di buono.

Arriva dunque ora il momento di sviscerare questa nuova storyline, che potrebbe avere esiti davvero inaspettati.

Ma non è tutto: Viola ed Eugenio saranno sempre più distanti, facendo preoccupare Ornella, mentre Niko continuerà a tartassare Micaela, deciso a portarle via Jimmy per sempre.

Di seguito, le anticipazioni e le trame di Un Posto al Sole delle nuove puntate che andranno in onda su Rai 3.

Viola sprofonda nella paura: Un Posto al Sole anticipazioni

Nelle nuove puntate, vedremo Viola in grande crisi con Eugenio. I sensi di colpa saranno troppo forti da entrambe le parti e i due non faranno altro che allontanarsi, mettendo in difficoltà anche il piccolo Antonio, che risentirà del clima pesante in famiglia.

Viola proverà a tornare al lavoro e a una vita normale, ma i suoi buoni propositi andranno in fumo: una volta fuori casa, i ricordi traumatici di quanto accaduto la assaliranno, facendola sprofondare nell'angoscia e nella paura.

Micaela compie una mossa disonesta

Continua anche la battaglia legale tra Niko e Micaela. La giovane Cirillo avrà un piano ben preciso per ottenere ciò che vuole.

Come raccontano le anticipazioni di Un Posto al Sole, Niko deve proteggere Jimmy dopo la morte di Susanna e sa che stando con la madre non sarebbe al sicuro.

Proprio per questo ha intrapreso una battaglia legale contro Micaela che, con grande furbizia, farà credere a Niko di essere disposta a fare un passo indietro. In realtà, farà una mossa disonesta per riavere Jimmy, cosa che farà infuriare ancora di più Niko.

Marina e Roberto rischiano la vita in Un Posto al Sole

Qualcuno vuole far fuori Roberto e Marina, visto che nelle prossime puntate i due si troveranno in pericolo. Dalle prime ipotesi, pare che c'entri la nuova arrivata, la bella domestica che ha voluto prendere a tutti i costi il posto di Silvana. E' evidente che qualcuno l'ha mandata a casa di Ferri per vendicarsi, ma chi? Secondo le ipotesi più accreditate dei fan, potrebbe trattarsi di Lara - con il suo piano andato a monte per incastrare Roberto con la gravidanza - oppure di Fabrizio, che ha perso la donna che ama.

Stando alle anticipazioni, Roberto e Marina rischieranno la vita e si sfiorerà la tragedia a Palazzo Palladini. La situazione sfuggirà di mano e sarà provvidenziale l'intervento della polizia, che inizierà con le indagini, senza escludere nessuna pista.