Nella puntata di venerdì 2 settembre di Un posto al sole si è svolto il funerale di Susanna Picardi, a cui erano presenti molti suoi amici e conoscenti. Ma a molti telespettatori non è sfuggita l'assenza anche di molti altri personaggi della soap opera.

Risulta ovvio che non sia affatto semplice riunire tutti gli attori del cast attuale sul set, figurarsi farlo con protagonisti che hanno lasciato il daily drama da tempo. Si tratterebbe di un'operazione ai limiti dell'irrealizzabile per costi e tempistiche, in quest'articolo però verranno ricordati ugualmente tutti quei personaggi, che avrebbero dovuto essere presenti al funerale di Susanna, ma che per ovvie ragioni non si sono visti in chiesa.

Verranno ovviamente tralasciate figure importanti, che però non avevano legami con Susanna.

Alla cerimonia funebre erano presenti nell'ordine Niko, Jimmy, Giulia, Renato, Adele, Franco, Angela, Silvia, Michele, Rossella, Filippo, Serena, Guido, Mariella, Roberto e Marina, più alcuni figuranti in rappresentanza di amici e parenti di Susanna. Ma chi mancava? A seguire la lista degli "assenti" celebri.

Un posto al sole: i colleghi assenti al funerale Susanna

Beatrice (Marina Crialesi) è stata una presenza importante nella vita di Susanna (Agnese Lorenzini). Le due sono state rivali in amore e sul lavoro, ma erano comunque unite da un forte sentimento di stima e rispetto. Forse non sono mai state davvero amiche, ma la sua presenza al funerale sarebbe stata doverosa.

Discorso un po' diverso per Ugo (Raffaele Imparato), il giovane era amico di Susanna, però attualmente vive a Milano quindi la sua mancanza potrebbe essere giustificata.

Risulta curiosa l'assenza dei magistrati Eugenio Nicotera (Paolo Romano) e Vito Parrella (Antonello Angiolillo), il nuovo mentore di Susanna. È pur sempre morta una tirocinante in magistratura sul lavoro, una presenza istituzionale sarebbe stata doverosa, specie se rappresentata da persone che la conoscevano e la stimavano.

Anche Alberto (Maurizio Aiello) e Clara (Imma Pirone) avrebbero potuto partecipare per rispetto a Niko (Luca Turco).

Upas: al funerale mancavano il papà e l'ex fidanzato

In questo momento, Manlio (Palolo Maria Scalondro) dovrebbe essere in carcere ma per eventi simili si possono ottenere permessi speciali, comunque si può presumere che non glielo abbiano concesso.

Discorso diverso per Pasquale (Lorenzo Mangano) l'ex fidanzato di Susanna. Il giovane sembrava innamoratissimo e quando la giovane è stata aggredita si mostrò devastato dal dolore. Possibile che nessuno lo abbia avvisato?

Le menzioni speciali, da Nunzio ai fratelli Giordano

Nunzio (Vladimir Randazzo) è impegnato a ritrovare Chiara (Alessandra Masi), però se ha accompagnato Franco (Peppe Zarbo) a cercare Lello (Gianluca Pugliese), avrebbe potuto anche partecipare al funerale.

Se da un lato Patrizio (Lorenzo Sarcinelli) si trova in Spagna, suo fratello Diego avrebbe dovuto esserci.

Arianna (Samanta Piccinetti) e Andrea (Davide Devenuto) avevano legato molto con lei alla Terrazza, ma loro sono all'estero e sono giustificati.