Come finisce la prima serie di Terra Amara, la seguitissima soap opera turca in onda attualmente nella fascia del pomeriggio di Canale 5? Le anticipazioni rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena che continueranno a vedere la coppia Zuleyha-Yilmaz al centro dell'attenzione.

Il loro amore, infatti, continuerà a sfidare tutto e tutti, compreso il pericolo Demir che, proprio nel finale della prima serie, finirà per perdere le staffe e il controllo della situazione nei confronti di sua moglie e del suo amante, impugnando una pistola.

Zuleyha scopre di essere incinta: come finisce la prima serie di Terra Amara

Nel dettaglio, le anticipazioni su come finisce la prima serie di Terra Amara in onda con successo nella fascia del daytime pomeridiano di Canale 5, rivelano che per Zuleyha arriverà il momento di affrontare suo marito Demir.

La donna, infatti, ha appena scoperto di essere nuovamente in dolce attesa del suo secondo figlio ma il padre della creatura che porta in grembo potrebbe non essere Demir.

Un vero e proprio choc in primis per la stessa Zuleyha che, informata dalla dottoressa, quasi farà fatica a credere a quanto le è stato detto e chiederà ulteriori controlli.

Ma, tale notizia, scatenerà anche la rabbia furiosa di Demir, il quale non gradirà affatto questa notizia che gli verrà comunicata dalla moglie.

Demir punta la pistola contro Zuleyha: come finisce Terra Amara

Le anticipazioni sull'atteso finale della prima serie di Terra Amara rivelano che, una volta rientrati a casa, Demir finirà per perdere le staffe e il controllo della situazione nei confronti di sua moglie.

Il ricco Yaman accuserà Zuleyha di averlo tradito ancora una volta con il suo amante Yilmaz e, questa volta, accecato dalla rabbia tirerà fuori una pistola.

Dopo aver impugnato un'arma da fuoco, Demir la punterà diretta contro la donna, la quale si ritroverà in serio pericolo di vita.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché la donna dimostrerà di avere coraggio da vendere e fino alla fine terrà testa a suo marito.

Un colpo di pistola contro Zuleyha e Yilmaz: come finisce Terra Amara su Canale 5

Zuleyha confesserà di aver sposato Demir soltanto per salvare la via al suo grande amore Yilmaz, motivo per il quale chiederà a suo marito di aprire il fuoco per davvero.

Le anticipazioni su come finisce la prima serie di Terra Amara rivelano che, a quel punto, Demir cambierà il suo obiettivo e punterà la pistola contro Yilmaz.

Alla fine dell'episodio conclusivo di questa stagione iniziale della soap opera turca, si sentirà un colpo che rimbomberà prepotente in tutta la villa.

Il colpo di pistola di Demir contro Zuleyha e Yilmaz lascerà tutti col fiato sospeso e, in questo modo, calerà il sipario sulla prima serie della soap.