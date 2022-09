Ilenia Lazzarin ama spesso parlare con i fan attraverso il suo profilo ufficiale Instagram. Nelle ultime ore l'attrice, che dà il volto a Viola Bruni in Un posto al sole, ha aperto un box nelle sue storie chiedendo ai follower di farle qualche domanda. Le persone l'hanno così interrogata sulle questioni più disparate: dalla sua vita da mamma al cibo, ma tra i vari quesiti ce n'è stato uno molto diretto relativo a un suo presunto addio a Upas, a cui l'artista ha voluto prontamente replicare.

Ma cosa ha chiesto di preciso questo follower e cosa ha risposto l'attrice?

A seguire verranno approfondite le dichiarazioni di Ilenia, soprattutto in relazione alla situazione attuale di Viola nel daily drama partenopeo.

L'attrice che interpreta Viola: 'Chi le mette in giro queste voci?'

Ilenia Lazzarin ha risposto ad alcuni quesiti dei suoi fan nelle sue storie su Instagram. Una domanda in particolare, però, merita sicuramente di essere approfondita, perché relativa alla permanenza dell'attrice in Upas.

A un follower che le chiedeva delucidazioni in merito a un suo possibile addio a Upas a novembre, l'attrice, con fare sorpreso, ha così risposto: "A novembre andrò via? Ma chi l'ha detta questa cosa? Girano notizie che io non so. Chi le mette in giro queste voci?".

Ilenia ha quindi smentito la notizia, ma va detto che l'appunto del follower ha comunque un fondamento.

Ilenia Lazzarin e il contratto in scadenza

La domanda del follower non era propriamente campata in aria, ma si riferiva a una dichiarazione fatta dalla stessa Ilenia Lazzarin a Fanpage poche settimane fa. A dire il vero l'attrice non aveva mai detto che sarebbe andata via a novembre, ma che il suo contratto sarebbe scaduto in quella data.

Queste le parole dell'attrice: "Sì, è vero. A novembre scade il mio contratto, ma questo non vuol dire niente. Noi non siamo come i calciatori, che si trasferiscono definitivamente. Noi possiamo sempre tornare".

L'attrice aveva ribadito più volte che quella data non era poi così significativa e che lei era intenzionata a restare.

C'è da capire se il suo contratto sia stato poi rinnovato. In ogni caso, anche nella peggiore delle ipotesi, Viola resterebbe sul piccolo schermo almeno fino alle puntate di Natale. Tale scenario però, vista la risposta di Ilenia, appare piuttosto improbabile, più lecito invece pensare che la figlia di Ornella resti ancora a lungo.

Un posto al sole: Viola e il rapporto col professore di religione

Viola ed Eugenio (Paolo Romano) non se la stanno passando affatto bene. I due sono ormai sempre più distanti, ma resta da capire se la loro sarà solo una crisi passeggera o se si separeranno come avvenuto per Silvia e Michele. Al momento molti hanno notato con sospetto l'inserimento del professore di religione Gabriele Nespolino, interpretato dall'attore Davide Dolores.

Per alcuni fan presto lui e Viola potrebbero interagire a scuola, salvo poi avere una storia. Queste però sono solo teorie e bisognerà attendere i prossimi giorni per scoprirne di più.