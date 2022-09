La terza puntata di Amici 22 è stata registrata il 28 settembre e sul web iniziano a trapelare le prime anticipazioni. Nessun allievo è stato eliminato durante le riprese, ma a rischio ci sono Piccolo G e Niveo per provvedimento disciplinare. Alessandra Celentano ha litigato con Emanuel Lo su Rita e si è scontrata anche col suo allievo Ramon, che per aver risposto a tono alla maestra è stato sospeso fino a nuovo ordine.

Gli ospiti della prossima puntata di Amici

La maestra Celentano è stata la protagonista indiscussa della registrazione di Amici del 28 settembre.

Gli spoiler che stanno trapelando dagli studi Elios, infatti, fanno sapere che Maria De Filippi ha cominciato con l'indagine aperta una settimana fa sul nuovo fidanzato della professoressa.

Non si è ancora scoperta l'identità dell'uomo che ha fatto perdere la testa alla severa insegnante, quindi c'è da scommettere che la ricerca andrà avanti per molto tempo.

Nel corso delle riprese, però, la docente di danza classica ha litigato con Emanuel Lo per difendere Rita. Il prof di hip hop ha criticato l'esibizione che l'allieva ha fatto come compito da lui assegnatogli e la maestra si è messa in mezzo dicendo che la ragazza si è impegnata tantol e le emozioni che ha provato ballando si sono percepite tutte.

I giudici del nuovo appuntamento con Amici

Alessandra Celentano si è scontrata una seconda volta con Emanuel Lo su Ludovica, arrivando al punto di chiamare in studio la professionista Francesca Tocca per difendere la coreografia che lei ha montato per l'allieva.

La maestra, poi, ha avuto da ridire anche sul look che la ragazza aveva scelto per quell'esibizione: anziché dei pantaloni, la prof avrebbe preferito indossasse delle culotte.

La ballerina è stata difesa da Ramon, che ha rivendicato il diritto di ogni alunno di potersi vestire come vuole, ovvero nel modo in cui si sente più a proprio agio.

Questa riflessione è costata al danzatore la sospensione della maglia.

La gara di ballo del giorno è stata giudicata da Anbeta, che ha premiato Ludovica, ma ha anche fatto i complimenti a Mattia dicendogli che lo trova molto cresciuto e migliorato rispetto all'anno scorso.

Prime punizioni per i talenti di Amici

Per quanto riguarda i cantanti, prima di partecipare alla gara cover sono stati informati che gli ultimi classificati sarebbero andati in sfida immediata per un provvedimento disciplinare. La maggior parte degli allievi che rappresentano questa categoria (escluso Aaron) hanno violato le regole del programma uscendo dallo studio quando non potevano e questo ha spinto la produzione a pensare alla prima punizione dell'anno.

Niveo si è confrontato con un talento esterno e ha vinto, mentre la sfida di Piccolo G si è svolta a porte chiuse dopo che il pubblico ha lasciato gli Elios (il risultato si saprà guardando uno dei prossimi daytime di Amici 22).

Achille Lauro ha giudicato la gara della terza puntata e ha dato i voti più alti a NDG e Wax.

Quest'ultimo, inoltre, ha affrontato una sfida richiesta da Rudy Zerbi: il produttore discografico Charlie Rapino ha dato la vittoria al titolare della scuola, nonché alunno del team Arisa.

Non ha partecipato alla registrazione del 28 settembre Giovanni Cricca (che fa parte della squadra capitanata da Lorella Cuccarini) e non si conoscono i motivi della sua assenza tra i banchi.

Ospiti musicali della giornata, sono stati i Pinguini Tattici Nucleari, che hanno presentato il loro nuovo singolo "Ricordi".