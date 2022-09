La morte di Susanna ha avuto un impatto mediatico talmente elevato da far appassionare alla notizia anche persone che non conoscevano Un posto al sole. Di recente Agnese Lorenzini ha rilasciato un'intervista in cui ha chiarito i suoi rapporti con la produzione e ha spiegato le motivazioni che l'hanno portata a dire addio al daily drama partenopeo.

Dopo il suo racconto è stata la volta di Ilenia Lazzarin, altra protagonista di questa storyline. L'attrice ha parlato del rapporto tra Viola e Susanna, e ha rilasciato una dichiarazione in merito al suo futuro e all'imminente scadenza del suo contratto.

Viola sente di avere responsabilità nella morte di Susanna

Ilenia Lazzarin, in un'intervista a Fanpage, ha parlato del rapporto conflittuale che Viola aveva con Susanna, del resto la giovane avvocatessa si era fatta avanti con suo marito. L'attrice ha spiegato che Viola adesso sta attraversando un forte trauma e che deve lottare anche con i sensi di colpa. Queste le sue parole: "Se Viola non fosse stata gelosa, probabilmente Susanna sarebbe ancora viva" e poi ha continuato spiegando meglio questo passaggio: "Viola non ha accettato che Susanna portasse gli occhiali al suo posto, ma tale gesto è passato in secondo piano" e ancora: " Se Viola avesse accettato, Lello avrebbe probabilmente colpito lei e Antonio"

Il contratto di Ilenia Lazzarin è in scadenza

Agnese Lorenzini era in scadenza di contratto, ma la morte di Susanna, come chiarito dalla stessa attrice, è nata da un accordo tra lei e la produzione.

In merito a questa vicenda, Ilenia Lazzarin ha risposto a una domanda precisa sul suo contratto. Queste le parole dell'attrice: "Per ora fino a novembre. E poi bisogna vedere se verrà rinnovato oppure no".

L'attrice non conosce quale sarà il futuro di Viola, ma ha voluto però chiarire che le date dei contratti non hanno tutta questa valenza: "Chiariamo bene la situazione, così magari sfatiamo questo mito dei contratti.

Il fatto che scada non significa nulla. In un anno potrei lavorare un giorno come potrei lavorare cento giorni, nessuno lo sa". L'attrice ha chiarito che la produzione può richiamare gli attori in qualsiasi momento e che una scadenza non corrisponde a un addio.

Un posto al sole: il futuro di Viola

Il contratto di Ilenia Lazzarin è in scadenza a novembre, questo significa che fino ad allora l'attrice potrebbe girare nuove scene.

Quindi il personaggio di Viola potrebbe essere presente fino a Natale o al massimo all'inizio del 2023.

Attualmente Viola sta affrontando la sua crisi coniugale con Eugenio e deve fare i conti con le conseguenze del trauma causato dall'attentato di Lello Valsano. Resta da capire se, superata questa fase, gli sceneggiatori avranno in mente nuove storie per lei o se l'arco narrativo di Viola si concluderà.

Come spiegato dalla stessa attrice, la fine di un contratto non significa però nulla. La produzione potrebbe rinnovarlo in qualsiasi momento e da parte dell'attrice c'è tutta la disponibilità per continuare questo percorso a Upas.