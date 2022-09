La settima stagione de Il Paradiso delle Signore aprirà i battenti lunedì 12 settembre alle ore 16 su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Gli spoiler della fiction daily per la puntata che sarà trasmessa venerdì 23 settembre rivelano che Matilde Frigerio Di Sant'Erasmo (Chiara Baschetti) sarà indecisa se accettare o meno l'invito ricevuto dal coniuge Tancredi (Massimliano Davoli). Marcello Barbieri (Pietro Masotti), intanto, vedrà sui rotocalchi delle foto che ritrarranno insieme Ludovica Brancia Di Montalto (Giulia Arena) e Ferdinando Di Torrebruna (Fabio Fulco), nel frattempo sarà il giorno della presentazione del libro scritto da Stefania Colombo (Grace Ambrose) sulla madre Gloria Moreau (Lara Komar).

Veronica Zanatta (Valentina Bartolo), invece, apprenderà da Clara Gallo (Elvira Cammarone) la storia del piccolo Luigino, mentre Anna Imbriani (Giulia Vecchio) partirà alla volta degli Stati Uniti insieme alla madre. Agnese Amato (Antonella Attili), in ultimo, sarà in procinto di andare a Londra per stare vicina alla figlia Tina (Neva Leoni) alle prese con una gravidanza difficile.

Matilde non saprà se accettare o meno l'invito del marito

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 7, per l'episodio che andrà in onda venerdì 23 settembre, raccontano che Tancredi ha invitato la moglie ad assistere alla sua elezione come Presidente del Circolo della Stampa. Matilde, però, non saprà se presenziare o meno all'evento.

Marcello, poco dopo, vedrà sui rotocalchi delle foto di Ferdinando e Ludovica insieme ma, anziché ribollire di gelosia, nel cameriere si farà ancor più strada la voglia di formare nuovamente una coppia con la figlia di Flavia (Magdalena Grochowska).

Il giorno della presentazione del libro "La madre ritrovata" arriverà e la conduzione dell'evento, come da accordi, viene affidata a Brunella Gasperini ma qualcuno non sarà presente.

Veronica scoprirà da Clara che Gemma ha trovato una famiglia affidataria per il piccolo Luigino

Le trame dello sceneggiato di Rai 1, per la puntata del 23 settembre, anticipano che Clara racconterà a Veronica quanto ha influito l'intervento di Gemma (Gaia Bavaro) nella storia del piccolo Luigino.

La compagna di Teresio (Massimo Poggio), infatti, apprenderà che la figlia ha trovato, grazie anche al contributo di Don Saverio (Andrea Lolli), una famiglia affidataria all'orfanello Luigino.

Matilde, a fine serata, sarà in lacrime e s'imbatterà in Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), nel frattempo Anna partirà per l'America insieme alla mamma, considerando che quest'ultima dovrà andare sotto i ferri per un delicato intervento.

Agnese, infine, organizzerà la partenza per Londra, così da poter stare accanto a Tina e alla difficile gravidanza con la quale sta facendo i conti.