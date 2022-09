A due giorni dalla puntata evento di Un posto al sole, che ha mostrato la morte di Susanna, Agnese Lorenzini ha deciso di dire la sua in merito al suo addio e alla dipartita del suo personaggio. La giovane attrice, visibilmente commossa, ha annunciato nelle sue storie su Instagram di aver affidato le sue emozioni a un post che ha pubblicato nel suo profilo ufficiale Instagram.

Parole di ringraziamento per i fan, e di elogio per i colleghi e tutto lo staff che ha lavorato con lei in questi sei anni. Risulta ovvio che il suo sia un addio definitivo, del resto Susanna è morta e nonostante qualche timida speranza dei fan, che invocano un sogno prolungato di Niko, non si potrà più tornare indietro da questo epilogo.

Agnese Lorenzini: 'Non è tristezza, ma mi scoppia il cuore'

Dopo due giorni di silenzio è apparso un video nelle storie di Agnese Lorenzini, dove l'attrice spiega che ci ha messo un po' a trovare le parole giuste per spiegare quello che sta provando.

Queste le parole che ha rivolto al pubblico: "Volevo dirvi che ci ho messo due giorni a fare il post che ho appena pubblicato, perché semplicemente non trovavo le parole". Poi ha proseguito: "È stato molto faticoso, ma continuo a rileggerlo e sento che non basta, quindi tanto vale che lo vediate".

L'attrice, con la voce rotta dal pianto, ha poi concluso: "Sto così ma non è tristezza, mi scoppia il cuore. Vi invito a fare uno sforzo e leggere le parole che ho scritto.

Dopo immaginate di duplicarle o centuplicarle in modo che vi arrivi tutto".

L'addio a Un posto al sole

"Un viaggio lungo sei anni ", inizia così il post che Agnese Lorenzini ha scritto per ringraziare il pubblico, i colleghi e tutto lo staff di Un posto al sole. L'attrice poi continua: "Questo post lo vorrei dedicare a quella parte di questa grande famiglia che di solito non vedete e che porta Upas nelle vostre case"

Agnese Lorenzini ha speso parole meravigliose per tutto lo staff che permette la messa in onda del daily drama partenopeo, salvo poi ringraziare il pubblico: "Vi ringrazio per avermi inondato di affetto, soprattutto in queste ultime puntate".

I ringraziamenti a Luca Turco

L'attrice ha avuto parole di elogio anche per i suoi colleghi, ma ha fatto una menzione speciale per Luca Turco e il piccolo Gennaro De Simone, (rispettivamente Niko e Jimmy Poggi, ndr) che rappresentavano la sua famiglia in Un posto al sole: " Lo dedico anche, naturalmente, a tutti i miei colleghi e in particolare a Luca Turco, perché è stato al mio fianco ed è cresciuto insieme a me letteralmente dal primo all'ultimo momento e a Gennaro De Simone. Sono stati la mia famiglia 'per finta' e voglio loro un mondo di bene".