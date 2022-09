Adesso la notizia è ufficiale, Susanna Picardi è morta, in una puntata destinata ad entrare per sempre nell'immaginario comune di Un posto al sole, come una delle più drammatiche e intense della sua storia.

Nell'episodio precedente, la giovane si era accasciata a letto e aveva perso i sensi, in preda alla febbre alta. Nonostante i presupposti non fossero dei più incoraggianti, c'era ancora chi sperava che la giovane avvocatessa potesse risvegliarsi ma così non è stato.

A seguire verrà analizzata la puntata di Un posto al sole, che ha risposto a tutte le domande relative al destino di Viola e di Susanna.

'Ricordati che io ti amerò per sempre'

Susanna (Agnese Lorenzini) e Niko (Luca Turco) sono alla Terrazza, i due si scambiano sguardi innamorati, l'incubo è ormai finito e da adesso potranno trascorrere una vita assieme, come una vera famiglia col piccolo Jimmy.

Tutto sembra perfetto ma è solo un sogno, che rappresenta l'addio di Susanna a Niko. Il ragazzo non è pronto e forse non lo sarà mai, ma lei deve andare e si allontana in un momento altamente catartico, che rappresenta il distacco tra i due. La scena in cui Niko stringe Susanna è permeata da un grande senso di tristezza e crea una forte sensazione di commozione nello spettatore.

"Devo andare Niko, ma ricordati che io ti amerò per sempre".

Sono queste le ultime parole che pronuncia la ragazza prima che Niko si svegli per affrontare l'amara realtà: Susanna è morta.

Un posto al sole: le cause della morte

Le voci sulla morte di Susanna giravano con insistenza da giorni, ma gli autori erano stati bravissimi a rimescolare le carte, dando l'illusione che la giovane si potesse salvare.

All'improvviso è giunta invece la notizia inaspettata della sua morte.

All'interno della puntata Rossella ha anche svelato le cause: è insorta una sepsi che ha portato a uno shock settico che ha interessato tutti gli organi vitali.

Un posto al sole, puntata del 2 settembre: il funerale di Susanna, il risveglio di Viola

A fine puntata, in una scena straziante è stato mostrato il funerale di Susanna.

Niko ha utilizzato una poesia di Fernando Pessoa per dare l'ultimo saluto, questo il testo: "La morte è la curva della strada, morire è solo non essere visto. Io ascolto, sento i tuoi passi esistere come io esisto e fin quando io esisterò, sentirò sempre i tuoi passi accanto a me, perché tu con me ci sarai per sempre amore mio".

Durante la puntata c'è stato anche spazio per un messaggio di speranza. Viola (Ilenia Lazzarin) infatti si è ripresa ed ha iniziato già a camminare, abbracciando tutti i suoi cari. Tali scene avrebbero avuto di sicuro maggiore risalto in qualsiasi altro momento ma in questo caso non hanno potuto cancellare l'aura di tristezza per la morte di Susanna.