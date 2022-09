Mercoledì 7 settembre, su Rai3, andrà in onda una nuova puntata di Un posto al sole. Le anticipazioni parlano di Niko Poggi sempre più spietato nei confronti di Micaela. L'uomo, dopo la scomparsa di Susanna, deciderà di avviare una dura battaglia legale. Per quanto riguarda la situazione in casa Picardi, è precipitata: Adele arriverà al punto di far perdere le sue tracce. Per quanto riguarda Rossella, terminato il viaggio da Milano a Napoli, sarà pronta a raggiungere Michele per conoscere la sua nuova "amica speciale".

Niko pronto a tutto

La prematura scomparsa di Susanna, ha destabilizzato Niko.

In occasione della puntata di mercoledì 7/9, i telespettatori vedranno Niko Poggi prendere delle decisioni "drastiche" per salvaguardare il futuro di Jimmy. Per non vedere soffrire il figlio, l'avvocato cercherà di allontanare Micaela per sempre dalla vita del bambino. Cirillo, dopo essere stata lontana per anni dal figlio, ne ha combinata un'altra delle sue: piuttosto che trascorrere le vacanze con il bambino, Micaela ha scelto di passare le ferie con un uomo appena conosciuto.

Micaela si renderà conto di essere stata lontana per troppo tempo dal figlio, tanto da aver lasciato troppo "campo" a Niko.

La richiesta d'aiuto alle sorelle

Per affrontare la lunga battaglia legale contro Niko, Micaela chiederà aiuto alle sorelle Manuela e Serena.

Le tre sorelle cercheranno di studiare la strategia giusta per mettere ko Poggi. Tuttavia, Manuela e Serena incontreranno delle difficoltà perché avevano instaurato un buon rapporto con il figlio di Angela, tanto da nutrire per lui un certo affetto.

Entrambe sanno benissimo che Micaela è stata troppo tempo lontano da Jimmy.

Dunque, recuperare il rapporto con il minore potrebbe risultare più complicato del solito. Inoltre, l'atteggiamento ostile di Poggi non aiuterà affatto le tre donne e anzi, potrebbe anche influenzare il pensiero del bambino.

Adele farà perdere le sue tracce

In seguito alla prematura scomparsa di Susanna, la situazione è precipitata in casa Picardi.

Adele, infatti, sta malissimo e non riesce più ad avere serenità perché la figlia era l'unica cosa che la faceva stare bene. Dalle anticipazioni di Un posto al sole sulla puntata di mercoledì 7 settembre, è emerso che Adele farà preoccupare Giulia e Angela con il suo comportamento. Le due donne, dopo essere andare a casa per sincerarsi delle sue condizioni, faranno un'amara scoperta: Adele farà perdere le sue tracce.

Rossella, invece, ha da poco raggiunto Napoli da Milano ed è pronta a conoscere la nuova amica e collega del padre. Al momento non è dato sapere se "l'amica speciale" di Michele farà o meno breccia nel suo cuore.