Le ultime puntate di Un posto al sole sono state interamente incentrate sulla morte di Susanna e sulle conseguenze che questa avrà sulla vita di diversi personaggi. Nelle attuali puntate è in corso la battaglia legale tra Niko e Micaela e presto si potrà assistere al dramma di Adele, dinanzi alla scomparsa di sua figlia.

Chi credeva che le trame avrebbero subito un rallentamento, però, dovrà presto ricredersi. Nei prossimi episodi, del daily drama partenopeo, verrà infatti introdotto un misterioso caso di omicidio.

Un posto al sole: qualcuno rischia di morire

In queste ore sono trapelate alcune anticipazioni ufficiali decisamente intriganti che rivelano alcuni dettagli sulle trame future di Un posto al sole. A quanto pare, già nei prossimi giorni, avverrà un misterioso tentato omicidio che getterà tutti nel panico. Nessuna morte quindi, del resto sarebbe davvero assurdo pensare ad un nuovo decesso a così breve distanza da quello di queste puntate, tuttavia qualcuno rischierà la vita.

Trattandosi di una morte scampata, è facile pensare che possa trattarsi di qualche grosso personaggio, presumibilmente scollegato dalle ultime vicende legate alla dipartita di Susanna.

Upas: le ipotesi sulla prossima vittima

Al momento non ci sono molte informazioni, quindi si può solo provare a fare qualche ipotesi basandosi sui pochi dati certi.

Difficile davvero che Lello voglia continuare la sua vendetta, da quel poco che si è intuito si tratta di un mistero e non un caso di camorra. A dirla tutta è ampiamente probabile che tutto il clan Poggi e la famiglia Giordano-Bruni verranno lasciati stare. Del resto Niko sarà impegnato a fare una battaglia legale contro Manuela.

Viola entrerà in crisi con Eugenio, mentre i Giordano proveranno a ricomporre i cocci di una situazione familiare disastrosa.

Piccolo discorso a parte su Adele, che farà preoccupare molto Angela e Giulia sparendo, ma probabile che, in questo caso, venga mostrata l'elaborazione del lutto di una madre, senza aggiungere altri dolori.

Nunzio troverà Chiara a Capo Verde, ma scoprirà che la ragazza fa di nuovo uso di cocaina. Un dramma quindi che però nulla c'entra con un tentato omicidio.

In queste puntate è stato introdotto il personaggio di Fabiana (Valentina Corti). Chi ha letto il libro sa che c'è un'indubbia tensione amorosa tra lei e Michele (Alberto Rossi), è difficile ma non impossibile pensare che possa avvenire un tentato omicidio nell'ambito della famiglia Saviani-Graziani. Del resto questi ultimi e Crovi sono rimasti un po' fuori dalla narrazione, ma la sensazione è che saranno impegnati in una vicenda sentimentale e non in un giallo.

Sorvolando sul mistero delle mozzarelle del caseificio Altieri, resta solo una trama che sembra essere la più adatta a un mistero simile.

Un posto al sole: Roberto e Marina in pericolo

Nei prossimi episodi, Roberto (Riccardo polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano) riceveranno un regalo inaspettato. A quanto pare l'imprenditrice Giordano apprezzerà il dono, ma non vengono svelati né il contenuto né il mittente che preferirà restare nell'ombra. Le anticipazioni rivelano però un altro inquietante dettaglio, confermando che i due si trovano sotto minaccia. A questo va aggiunto che in casa Ferri è da poco entrata la misteriosa Lia (Chiara Mastalli).

Sulla donna sono state fatte già diverse teorie: da complice di Lara o Fabrizio a donna in cerca di vendetta che arriva dal passato dei due. In attesa di capire la vera natura di Lia, è facile ipotizzare che il tentato omicidio possa avvenire proprio in casa Ferri.

Ovviamente non ci sono ancora fonti ufficiali in merito e occorrerà attendere i prossimi giorni per saperne di più.