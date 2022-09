La puntata di Un posto al sole di giovedì 6 ottobre sarà ricca di colpi di scena e novità per gli inquilini di Palazzo Palladini. Le anticipazioni dell’episodio della soap partenopea rivelano che Raffaele non sarà nel condominio e, pertanto, non potrà prestare aiuto a Niko, caduto a terra. Jimmy sarà in preda al panico e, non trovando lo zio di suo papà in guardiola, correrà in strada e si imbatterà in Manuela. La gemella Cirillo, pertanto, correrà a casa con lui a verificare come starà l’avvocato Poggi e trascorrerà la notte a casa dell’ex fidanzato.

Un posto al sole, anticipazioni 6/10: Raffaele è irreperibile, Jimmy è in preda al panico

Raffaele è il portiere di Palazzo Palladini e, come spesso accade, non trascorre tutta la giornata in guardiola. Alle volte, il marito di Ornella Bruni si occupa del giardino condominiale o di problemi negli appartamenti dei condomini e, pertanto, nel momento del bisogno, potrebbe non essere trovato da chi ha necessità del suo aiuto. Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole del 6 ottobre rivelano che Raffaele sarà irreperibile, proprio quando accadrà un incidente domestico. Le indiscrezioni trapelate rivelano che Niko, da ubriaco, cadrà a terra e Jimmy sarà sconvolto e in preda al panico. Pertanto, il piccolo Poggi, in prima battuta, cercherà Raffaele, ma non lo troverà.

Un posto al sole, puntata 6/10: Jimmy non trova Raffaele, ma vede Manuela per strada

Jimmy non si perderà d’animo e, dopo avere tentato di rintracciare Raffaele e non trovandolo in guardiola, proverà a capire se qualche altro condomino è a Palazzo Palladini. Purtroppo, però, il figlio di Niko non troverà nessun vicino di casa e, quindi, si recherà all’esterno dello stabile.

Le anticipazioni della puntata di Un posto al sole, che andrà in onda sul piccolo schermo nella serata di giovedì 6 ottobre, rivelano che, fortunatamente, appena uscito fuori, lungo la strada di Posillipo, il nipote di Renato troverà Manuela. Dopo avere spiegato a sua zia quanto accaduto, la gemella Cirillo andrà a casa dell’avvocato Poggi per verificare le condizioni di salute del suo ex fidanzato.

Un posto al sole, episodio 6/10: Manuela passa la notte a casa di Jimmy e Niko

Dopo avere prestato soccorso a Niko, Manuela preferirà non lasciare da solo l’avvocato. Pertanto, la sorella di Micaela prenderà una decisione inaspettata e deciderà di passare la notte a casa Poggi. L’ex compagna del papà di Jimmy, però, dormirà sul divano. Al risveglio, quando gli effetti della sbronza saranno passati, il figlio di Renato dovrà fare i conti su quanto successo la notte prima e dovrà assicurarsi che non ci siano conseguenze. Le anticipazioni dell’episodio di Un posto al sole del 6 ottobre rivelano che Poggi sarà preoccupato di quello che potrebbe accadere nella causa legale per l’affido di suo figlio.

A tal proposito, se Micaela venisse a sapere che si è ubriacato e mettendo in pericolo la sua vita e spaventando Jimmy, Poggi potrebbe perdere la possibilità di vedere liberamente il piccolo. Manuela, però, rassicurerà il suo ex fidanzato, affermando di essere imparziale e di non essere né a suo favore, né a favore della sua gemella.