In Una vita, nel corso delle puntate in onda dal 3 all'8 ottobre 2022, Genoveva tenterà di togliersi la vita ingerendo una quantità spropositata di sonniferi. La donna verrà salvata giusto in tempo da Marcelo e Ignacio. Ma cosa porterà la dark lady a compiere un gesto così estremo? Ecco qualche anticipazione su ciò che andrà in onda su Canale 5.

In Una vita, Genoveva tenta il suicidio: per quale motivo?

La soap Tv iberica si sta avvicinando a grandi passi verso il finale di stagione. Non manca molto alla conclusione definitiva della soap Tv ambientata ad Acacias.

In Spagna, l'ultima puntata è andata in onda a marzo del 2021. In Italia, questo succederà tra qualche settimana. Nel frattempo, si sa che nelle puntate trasmesse su Canale 5 a partire dal 3 e fino all'8 ottobre prossimi, Genoveva compirà un gesto estremo. La dark lady tenterà infatti il suicidio. Ma come si arriverà sino a questo punto? Tutto avrà inizio nel momento in cui la moglie di Aurelio riceverà una telefonata da un suo parente. Questa persona la informerà che la zia, in punto di morte, avrà rivelato alla misteriosa Gabriela un segreto che avrebbe dovuto portarsi nella tomba. Questa notizia getterà Genoveva in una crisi profonda.

Genoveva ingerisce una gran quantità di sonniferi: spoiler Una vita

Nel corso delle nuove puntate di Una vita, si vedrà Genoveva sempre più sconfortata. Ancora non si saprà chi sia questa misteriosa Gabriela, né tantomeno quale segreto sia stato svelato. In attesa di ulteriori dettagli su questo fatto, si vedrà che la dark lady avrà un confronto con l'ex marito Felipe.

L'avvocato la tratterà in malo modo, tanto da arrivare a dirle di non essere contento della sua gravidanza. Sempre parlando di Felipe, l'uomo riceverà una brutta notizia da Dori. La donna, infatti, gli comunicherà di voler lasciare la Spagna. Rodrigo, invece, deciderà di lasciare che David e Valeria possano vivere il loro amore.

Il chimico preferirà rinunciare alla moglie piuttosto che saperla infelice. Intanto, Genoveva riuscirà a manipolare Luzdivina e la convincerà a farsi dare i sonniferi che usa il maggiordomo Marcelo. La cuoca non ci vedrà nulla di strano visto che la dark lady sosterrà di averne bisogno in quanto da qualche notte non riesce a dormire bene. Appena resterà sola, Genoveva ingoierà tutti i sonniferi e la si vedrà piangere prima di accasciarsi sul divano.

Marcelo e Ignacio salvano Genoveva appena in tempo

In Una vita, quindi, Genoveva vorrà farla finita ma non avrà fatto i conti con il destino. Marcelo si renderà conto che la sua signora avrà ingerito tutti i sonniferi e ordinerà a Luzdivina di chiamare il dottor Ignacio.

Il nipote di Bellita accorrerà immediatamente è riuscirà a salvare in extremis la donna. Resta da capire cosa succederà invece al figlio che porta in grembo la dark lady. In attesa di ulteriori novità su questa story line, nelle puntate in onda sino all'8 ottobre, le sorelle Rubio riceveranno una generosa offerta per il brevetto del manico pulitore. Le due donne però rifiuteranno e pretenderanno più soldi.