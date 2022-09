L'edizione 2022/2023 di Uomini e donne esordirà su Canale 5 martedì 20 settembre.

Di questa puntata, registrata il 30 agosto, sono già disponibili tutte le anticipazioni: lite in studio tra gli ex Ida e Riccardo, un nuovo spasimante per Gemma, scontri tra Armando e Alessandro, la presentazione delle ragazze sul trono Lavinia e Federica. Tanti colpi di scena sono in arrivo, come il tentativo di corteggiamento di Guarnieri verso la neo tronista Aversano.

Aggiornamenti sulle puntate di Uomini e Donne

L'attesa dei fan di Uomini e Donne sta per terminare: martedì 20 settembre, infatti, va in onda la prima puntata della nuova edizione, quella che è stata registrata il 30 agosto.

Gli spoiler che sono trapelati dagli studi Elios ormai tre settimane fa, fanno sapere che Maria De Filippi ha presentato il cast del Trono Over ma anche due dei quattro protagonisti del Trono Classico.

Per cercare di non svelare tutto nel primo appuntamento stagionale, la conduttrice ha ufficializzato solamente le ragazze che d'ora in avanti cercheranno l'anima gemella davanti alle telecamere.

Con dei video che sono stati caricati sul portale Witty Tv, la "padrona di casa" ha accolto nel cast del suo dating-show le ex corteggiatrici Federica Aversano e Lavinia Mauro: la prima è stata spasimante di Matteo Ranieri un anno fa, la seconda ha provato a conquistare Nicolò Brigante in passato.

Liti e accuse al rientro a Uomini e Donne

L'arrivo di Federica sulla poltrona rossa, ha subito smosso uno storico cavaliere: nel corso della prima puntata di Uomini e Donne 2022/2023, Riccardo insisterà per fare un ballo a centro studio con la neo tronista.

La giovane accetterà un po' a fatica questo invito ma, già dalla registrazione successiva, chiarirà che se Guarnieri vorrà conoscerla meglio dovrà abbandonare il suo posto nel parterre e mettersi allo stesso livello di tutti gli altri corteggiatori.

Prima di iniziare ad avvicinarsi alla 28enne napoletana, il personal trainer avrà qualcosa da ridire all'ex fidanzata.

La stagione del dating-show, infatti, si aprirà con un acceso confronto tra Ida e Riccardo su quello che è accaduto tra loro durante la pausa estiva: lei sosterrà di aver respinto i tentativi di approccio di lui (prettamente telefonici, con chiamate o messaggini), che però smentirà tutto e accuserà la parrucchiera di inventarsi cose mai successe.

I protagonisti di Uomini e Donne

Ida e Riccardo, dunque, saranno protagonisti assoluti delle prime puntate della nuova edizione di Uomini e Donne: anche nelle altre quattro registrazioni che ci sono state dal 31 agosto ad oggi, infatti, i due sono finiti al centro delle dinamiche più interessanti.

Per quanto riguarda il cast, che sarà ufficializzato nel corso dell'appuntamento trasmesso in tv il 20 settembre, si sa già che la maggior parte dei veterani del parterre sono stati riconfermati. Hanno ripreso possesso della loro seduta tra dame e cavalieri: Armando Incarnato, Gemma Galgani, Alessandro Vicinanza e Catia Franchi.

L'unico escluso dal Trono Over 20222023, è Biagio Di Maro: il napoletano pare sia stato "fatto fuori" direttamente da Maria De Filippi, che non gradirebbe più la sua presenza nel programma per il modo poco carico col quale ha trattato alcune signore con le quali è uscito.

La puntata d'esordio (che è slittata da lunedì 19 a martedì 20 per lasciare spazio alla diretta dei funerali della Regina Elisabetta d'Inghilterra), dunque, regalerà ai telespettatori scontri, accuse reciproche, la presentazione di due troniste su quattro e la formazione della prima coppia dell'anno: Sara lascerà lo studio assieme a Davide.