Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne trasmesse da settembre in poi su Canale 5, rivelano che per Ida e Riccardo arriverà il momento dell'ennesimo confronto in studio.

I due protagonisti del trono over si ritroveranno al centro di un nuovo "faccia a faccia" che non passerà inosservato e che segnerà un punto di svolta nel loro rapporto.

Occhi puntati anche sull'arrivo della nuova tronista Federica Aversano, la quale si ritroverà subito ai ferri corti con Tina Cipollari.

L'addio tra Ida e Riccardo: anticipazioni Uomini e donne

Nel dettaglio, le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne previste su Canale 5 dal prossimo 19 settembre 2022, rivelano che Ida e Riccardo si confronteranno in studio e metteranno la parola fine al loro tormentato rapporto.

Un addio che, al tempo stesso, aprirà a nuovi scenari che desteranno grande attenzione e stupore. In studio, infatti, verrà presentata la nuova tronista del dating show di Maria De Filippi: trattasi dell'ex corteggiatrice Federica Aversano, la quale dopo la fine del suo percorso con Matteo Ranieri, si rimetterà in gioco per cercare il "grande amore".

La presenza di Federica attirerà subito l'attenzione di Riccardo Guarnieri che, a quel punto, deciderà di dichiararsi per la ragazza, tanto da ammettere di essere pronto a corteggiarla per cercare di far breccia nel suo cuore.

Ida Platano e Armando ai ferri corti: anticipazioni Uomini e donne

Al tempo stesso, Ida Platano deciderà di riallacciare i rapporti con il suo ex Alessandro: tra i due ci sarà un'esterna particolarmente intensa, durante la quale arriverà anche un nuovo bacio.

Le anticipazioni delle nuove puntate di Uomini e donne rivelano che tale gesto manderà in crisi Armando Incarnato: dopo aver saputo del bacio tra Ida e Alessandro, il cavaliere napoletano sbotterà contro la dama siciliana, con la quale in passato c'è stato un flirt.

Secondo Armando, Ida avrebbe sbagliato a lasciarsi andare con Alessandro e per tale motivo non si è fatto problemi ad andare contro la dama.

Successivamente, in studio, c'è stata una forte e accesa discussione che ha avuto protagonisti Armando e Alessandro, nuovamente ai ferri corti.

Scoppia la lite tra Tina e Federica: anticipazioni Uomini e donne

Ma non è finita qui, perché gli spoiler delle prossime puntate di Uomini e donne del mese di settembre 2022, rivelano che ci sarà spazio anche per la prima lite in studio tra Federica Aversano e Tina Cipollari.

Del resto l'opinionista era stata molto chiara quando, sul finire della passata edizione, aveva ammesso di non sopportare affatto Federica e, la sua presenza in studio come nuova tronista, ha subito scatenato discussioni.

Tina, però, non ha litigato solo con Federica ma anche con la dama Pinuccia, ormai diventata un volto fisso del trono over.