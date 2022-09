Il comportamento che sta assumendo Riccardo Guarnieri in quest'inizio di stagione, sembra non convincere molti spettatori di Uomini e donne. In sole due puntate, infatti, il pugliese ha dichiarato interesse per la tronista Federica, poi si è intromesso nelle conoscenze di Ida, ha litigato con Armando e ha mandato via una ragazza che era scesa per corteggiarlo. Tra quelli che non stanno approvando il cavaliere, c'è anche l'ex dama Barbara De Santi, che tramite i social network ha lanciato una frecciatina velenosa al protagonista indiscusso del Trono Over.

Aggiornamenti sul personaggio di Uomini e Donne Over

Sembra non correre buon sangue tra una storica protagonista di Uomini e Donne e un cavaliere che da oltre quattro anni monopolizza le puntate con le sue storie d'amore.

Anche se non fa più parte del cast, Barbara De Santi usa spesso i social network per commentare le vicende dei personaggi che popolano ancora gli studi Elios.

L'altro giorno, ad esempio, l'ex dama se l'è presa con Riccardo Guarnieri, al centro dell'attenzione per un tentativo di approccio con la giovane tronista Federica Aversano.

Dopo aver sentito il pugliese dire che non si vuole intromettere nel percorso della ragazza alla ricerca dell'anima gemella, e quindi di non voler dare alcun fastidio ai suoi nuovi corteggiatori, De Santi ha preso parola su Instagram e ha "tuonato" contro di lui.

La stoccata dell'ex volto di Uomini e Donne

"Mio caro Riccardo, tu non vuoi mai dare fastidio, ma in realtà dai sempre fastidio in qualsiasi occasione", ha scritto Barbara in una storia su Instagram.

L'ex dama di Uomini e Donne, dunque, ha le idee chiarissime su chi avrebbe fatto una brutta figura nell'affaire che vede coinvolti Guarnieri, Federica, i giovani corteggiatori e Ida.

Chi ha assistito alle puntate del dating show, che sono state trasmesse in tv una settimana fa, saprà benissimo che il pugliese ha fatto una piccola brutta figura. Dopo essersi dichiarato per la tronista Aversano, il cavaliere ha avuto un immediato ripensamento perché Maria De Filippi l'ha informato del fatto che per conoscere la ragazza avrebbe dovuto rinunciare al suo posto fisso nel parterre.

Resosi conto del rischio che avrebbe corso lasciando "il certo per l'incerto", il tarantino ha ridimensionato il suo interesse per la 28enne dicendo: "So che non c'è storia, è una bellissima, donna ma non posso mettermi allo stesso livello dei suoi spasimanti".

L'aut aut della conduttrice di Uomini e Donne

In questi giorni, però, Riccardo deve far fronte a diversi attacchi: oltre alle frecciatine che gli ha rivolto Barbara De Santi tramite i social network, il protagonista di Uomini e Donne è stato punzecchiato anche dalla padrona di casa del programma.

Nel corso della puntata che è andata in onda il 26 settembre, Maria De Filippi ha provato a fare chiarezza sullo strano rapporto che Guarnieri ha con la ex Ida da quando ha rimesso piede in studio la scorsa primavera.

Molti spettatori hanno avuto la sensazione che la presentatrice spingesse per il ritorno di fiamma, soprattutto quando ha chiesto al pugliese: "Ma lei ti piace ancora? Ti ha dato fastidio sapere che ha baciato Alessandro. Ma allora perché ti comporti come una 15enne?".

Il tarantino ha glissato sulla questione gelosia, ma in merito all'interesse che proverebbe ancora oggi per Platano ha detto: "Sono preso dalla rabbia quindi ti dico di no, però lei ai miei occhi rimarrà sempre una bellissima donna".

Ida non ha commentato la situazione, ma ha raggiunto il backstage durante un ballo e non è rientrata più.