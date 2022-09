Elettra Lamborghini in una nota del suo legale e con una sua riflessione ha rotto il silenzio sul rapporto con Ginevra Lamborghini. La cantante di Pem Pem ha precisato che la diffida alla congiunta è stata inviata un mese prima dell'inizio del GFVip7. Dunque, la seconda diffida riguarda solo un richiamo visto che all'interno della casa è continuato ad uscire il suo nome.

La situazione tra le due sorelle

Nel video di presentazione al GFVip7, Ginevra Lamborghini ha dedicato un ampio spazio al rapporto complicato con Elettra. La diretta interessata ha confidato di stare male per la situazione che si è venuta a creare.

A tal proposito Ginevra si è detta pronta ad avere un chiarimento con la congiunta, in quanto vorrebbe sapere perché Elettra ha smesso di parlarle e non l'ha neanche invitata al suo matrimonio.

Nella seconda puntata, Signorini ha messo al corrente la gieffina della diffida di Elettra Lamborghini alla congiunta e al Reality Show.

Le ultime dichiarazioni

Martedì 27 settembre, Elettra Lamborghini ha rotto il silenzio tramite un comunicato. In primis, la cantante ha spiegato di non essere mai intervenuta sull'argomento legato alla lite con la sorella Ginevra, perché non ama raccontare la sua vita privata. Al contrario di quanto dichiarato dalla congiunta, Elettra ha sostenuto di avere sempre avuto un'infanzia e un'adolescenza felice.

Stando alla versione della cantante di Pem Pem, i rapporti con la famiglia sono sempre stati ottimi. Sulle dichiarazioni di Ginevra rilasciate al GFVip7, la 28enne ha affermato: “Trovo che andare in tv a mettermi in cattiva luce non sia rispettoso bei miei confronti e non penso nemmeno di meritarmelo dopo quello che ho subito”.

Elettra è convinta che in alcune situazione il silenzio vale più di mille parole. Dunque, l'artista ha chiosato: "Dormite tranquilli se pensate che andrò a fare lo show”.

Il chiarimento sulla diffida

All’interno della nota del suo legale, c'è anche un chiarimento sulla diffida inviata a Ginevra: “È stata mandata un mese prima che iniziasse il programma”.

Come spiegato da Elettra, la congiunta era a conoscenza dell'atto e aveva accolto in modo positivo la richiesta della sorella minore: poiché non era interessare a parlare di lei sul piccolo schermo. Per quanto riguarda la seconda diffida inviata al GFVip7, Elettra Lamborghini ha precisato che si tratta di un richiamo visto che nella prima puntata è stata menzionata.

Infine, la 28enne ha sostenuto di non avere mai ricevuto una lettera da parte di Ginevra Lamborghini altrimenti l'avrebbe letta. L'artista ha rivelato che i modi adottati dalla sorella sono sempre stati altri, motivo per la quale non c'è mai stato un chiarimento.