Cristina Quaranta è una concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. Nota soprattutto per aver fatto parte del cast di Non è la Rai e per essere stata velina di Striscia la Notizia, dopo aver lasciato la tv nel 2010 torna nel piccolo schermo per "riscattarsi" con il reality show di Alfonso Signorini.

Quanti anni ha Cristina Quaranta? Carta d'identità

Nome e cognome: Cristina Quaranta

Luogo di nascita: Roma

Data di nascita: 14 agosto 1972

Età: 50 anni

Peso: 55 chilogrammi

Altezza: 1 metro e 72 centimetri

Professione: showgirl

Segno zodiacale: Leone

La carriera, e il successo con Non è la Rai e Striscia la notizia

Cristina Quaranta esordisce in tv alla fine degli anni Ottanta grazie a Gianni Boncompagni, che la ingaggia nei programmi Domenica In e Stasera mi butto.

Il successo, però, arriva quando entra nel cast delle ragazze di Non è la Rai. Successivamente approda a Striscia la notizia nel ruolo di Velina e partecipa per cinque anni al programma sportivo Guida al campionato.

Entra nel mondo dei reality nel 2005 partecipando all'Isola dei famosi, ma dopo cinque anni decide di abbandonare il mondo della televisione. Come da lei stessa affermato, da un po' di tempo lavora in un ristorante romano di Milano, ma da settembre 2022 entra come nuova concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip.

La vita sentimentale e il matrimonio con Matteo De Stefani

Nel 2000 la showgirl sposa l'imprenditore Matteo De Stefani e dalla loro unione nel 2002 nasce la prima figlia Aurora.

L'idillio amoroso finisce poco dopo la nascita della figlia.

Dopo la fine del matrimonio, Cristina Quaranta inizia a frequentare Alberto Longo, ma secondo le dichiarazioni della showgirl, la storia d'amore potrebbe essere finita.

Cristina Quaranta su Instagram

La showgirl un profilo Instagram seguito da circa 37.000 follower.

Con post e storie condivide i momenti più importanti riguardanti la vita privata, senza trascurare qualche vecchio ricordo.

Il video della showgirl durante gli anni di Non è la Rai

Per Cristina Quaranta il successo arriva nei primi anni Novanta con Non è la Rai, show cult per le teenager, che le intratteneva al pomeriggio con musica e giochi.

Cristina Quaranta, il ritorno 'alla normalità' dopo la tv e altre curiosità

Cristina Quaranta si ritira dal mondo della televisione nel 2010 e da lì inizia a intraprendere altre professioni. Attualmente fa la cameriera in un ristorante, ma in passato ha lavorato anche in un ufficio stampa e come agente immobiliare.

Nel bancone di Striscia la notizia ha lavorato insieme ad altre due ex ragazze di Non è la Rai: Alessia Merz e Miriana Trevisan.