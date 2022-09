Sono tanti gli spoiler delle prime due registrazioni stagionali di Uomini e Donne. Chi ha assistito alle riprese di martedì 30 e mercoledì 31 agosto ha raccontato che Riccardo Guarnieri è stato protagonista assoluto. Dopo aver litigato con la ex Ida per quello che si sono detti e scritti durante le vacanze, il pugliese si è dichiarato per Federica Aversano, neo tronista e probabilmente nuova "antagonista" di Tina Cipollari.

Aggiornamenti sul ritorno di Uomini e Donne

Quando mancano un paio di giorni alle registrazioni della terza e della quarta puntata di Uomini e donne 2022/2023 (previste per mercoledì 7 e giovedì 8 settembre), si parla ancora di quello che è successo in studio al rientro dalle vacanze.

Gli spoiler più chiacchierati sono sicuramente quelli su un potenziale "triangolo amoroso" formato da tre protagonisti del cast.

Chi ha partecipato alle prime riprese del dating show ha fatto sapere che Riccardo è rientrato più carico che mai, con evidentemente l'intenzione di diventare il protagonista indiscusso della nuova edizione.

Nel corso del primo appuntamento, ad esempio, il cavaliere si è scontrato veementemente con Ida su quello che è accaduto tra loro nei mesi scorsi, ovvero quando il programma non era in onda.

Il tentativo d'approccio del protagonista di Uomini e Donne

Probabilmente per "sbugiardare" l'ex fidanzato, Ida ha informato tutti i presenti che durante l'estate Riccardo l'ha cercata.

Secondo la forte discussione che hanno avuto al rientro in studio, si direbbe che tra Platano e Guarnieri non ci sia stato nulla nel corso delle vacanze, se non uno scambio di messaggi o chiamate che non hanno portato al tanto agognato ritorno di fiamma.

A riprova del fatto che il pugliese ha voltato pagina c'è il suo immediato tentativo d'approccio nei confronti di una delle nuove troniste del cast.

Già nella prima registrazione, infatti, il cavaliere ha insistito per poter fare un ballo con Federica Aversano, l'ex corteggiatrice di Matteo che la redazione ha voluto sulla poltrona rossa.

La giovane ha tentennato un po', ma poi ha concesso all'uomo una chiacchierata al centro mentre tutti gli altri del parterre danzavano tra loro.

Il passo indietro per non essere eliminato da Uomini e Donne

Il giorno dopo aver ballato con Federica, ovvero nel corso della seconda registrazione, Riccardo ha spiazzato tutti dichiarandosi per lei.

Gli spoiler delle riprese di Uomini e Donne del 31 agosto, infatti, fanno sapere che il cavaliere si è esposto per dirsi pronto a diventare un corteggiatore di Aversano, che l'ha colpito sin da subito e che vorrebbe conoscere meglio.

Per diventare uno spasimante della tronista, però, Guarnieri avrebbe dovuto lasciare definitivamente il parterre del Trono Over, andandosi ad accomodare accanto ai ragazzi che la napoletana porterà in esterna nei prossimi mesi.

Maria De Filippi, però, ha chiarito al pugliese che se Federica lo eliminasse perché non interessata, lui dovrebbe abbandonare il programma.

Scoperta la possibilità di perdere per sempre il suo posto nel cast del dating show, il cavaliere ha detto di averci ripensato. Secondo i telespettatori l'ex di Ida è incappato nella sua prima brutta figura della nuova edizione: sentendosi a rischio, infatti, Guarnieri ha rinunciato a corteggiare la giovane per la quale aveva appena palesato un trasporto molto importante, un sentimento che lo stava spingendo a mettere tutto in discussione all'inizio della stagione tv.