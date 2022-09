Le avventure della soap opera di origini turche Terra Amara (Bir Zamanlar Çukurova), composta da quattro stagioni, stanno emozionando sempre di più i fan italiani e riserva ancora numerosi colpi di scena. Nel corso delle puntate che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane, a catturare l’attenzione sarà Hunkar Yaman (Vahide Perçin): la dark lady della telenovela avrà un incidente a cavallo, dopo aver litigato con il figlio Demir (Murat Ünalmış).

Spoiler turchi, Terra amara: Demir litiga con la madre Hunkar dopo essere uscito dal carcere

Gli spoiler degli episodi della Serie TV, in programmazione sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, svelano che ci sarà parecchia tensione nella tenuta degli Yaman. Tutto avrà inizio nell’istante in cui Demir verrà arrestato con l’accusa di aver ucciso il suo scagnozzo Sait (Alp Özgür Yaşin), dopo aver scoperto che passava delle informazioni al suo nemico Ali Rahmet Fekeli (Kerem Alışık). A sorpresa sarà proprio quest’ultimo, nonostante la disapprovazione del suo figlioccio Yilmaz (Uğur Güneş), a favorire la scarcerazione del marito di Zuleyha (Hilal Altınbilek), in quanto farà arrestare il vero assassino di Sait.

Demir, non appena farà ritorno a casa, avrà un confronto abbastanza acceso con la madre Hunkar, per non aver creduto al fatto fosse innocente e per aver convinto Gaffur (Bülent Polat) a costituirsi per farlo liberare.

A questo punto la situazione peggiorerà nell’istante in cui la dark lady si scaglierà contro il figlio per aver fatto arrestare Fekeli vent’anni prima, pur sapendo che aveva agito per legittima difesa prima di uccidere suo padre.

Hunkar si ferisce a una spalla, Demir alla ricerca di una casa più grande

Parecchio arrabbiato, Demir si trasferirà in un hotel con la moglie e il piccolo Adnan (Ömer Fethi Canpolat). Hunkar avrà un confronto con Fekeli, dopo che sua madre Azize (Serpil Tamur) rivelerà all’ex detenuto che lei non ha mai smesso di amarlo. La signora Yaman, amareggiata e per non pensare alla discussione avuta con il figlio, farà una passeggiata a cavallo.

Purtroppo la donna, a causa di una caduta, si procurerà una ferita a una spalla.

Per fortuna, dopo aver cercato disperatamente la madre, Demir riuscirà a rintracciarla e dopo averla portata in ospedale le annuncerà il suo ritorno alla tenuta di famiglia. Hunkar, però, dirà al figlio di non rimettere piede a casa. Per questo motivo, Demir andrà alla ricerca di un appartamento più grande da condividere con la moglie.