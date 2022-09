Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, in onda dal 26 al 30 settembre, rivelano che procederanno le indagini per scoprire il colpevole dell'attentato ai danni di Roberto e Marina. Tra i primi a essere indagati per l'avvelenamento ci sarà Lara Martinelli. Nel frattempo Filippo Sartori si occuperà della gestione dei cantieri Flegrei Palladini.

Viola ed Eugenio saranno prossimi alla rottura, mentre Raffaele ne parlerà con suo figlio Diego per provare a trovare una soluzione.

Sarà guerra aperta tra Niko e Micaela, i due si daranno infatti battaglia per l'affidamento del piccolo Jimmy.

Nunzio, dinanzi all'ennesimo gesto inconsulto di Chiara, prenderà una decisione molto dolorosa.

Filippo riprende il suo vecchio lavoro, Lara indagata

La polizia continuerà a indagare sull'avvelenamento di Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano). Le anticipazioni confermano che verranno battute più piste e rivelano che Lara Martinelli (Chiara Conti) rientrerà subito nei sospettati. La donna verrà infatti convocata in centrale per spiegare agli inquirenti la sua versione in merito all'attentato.

Non vengono dati dettagli in merito alle condizioni di Ferri e Marina, tuttavia viene svelato che a occuparsi dei cantieri, in loro assenza, sarà Filippo Sartori (Michelangelo Tommaso).

I due imprenditori quindi non si riprenderanno molto presto, mentre c'è la novità di Sartori che tornerà al suo vecchio impiego dopo diversi anni dal suo addio.

Un posto al sole, puntate dal 26 al 30 settembre: Raffaele chiede aiuto a Diego

Dopo l'attacco di panico, Viola (Ilenia Lazzarin) farà sempre più fatica a convivere con il suo trauma.

Tale situazione avrà effetti molto deleteri sul suo matrimonio e la donna finirà per allontanarsi sempre più da suo marito Eugenio (Paolo Romano).

Nel frattempo Raffaele Giordano (Patrizio Rispo), preoccupato per la crisi della coppia, proverà a parlare con Diego (Francesco Vitiello), in modo da trovare una soluzione.

Un posto al sole, trame 26-30 settembre: Nunzio prende una decisione molto difficile, Niko contro Micaela

Nunzio (Vladimir Randazzo), rimasto a Capo Verde con Chiara (Alessandra Masi), dovrà affrontare una situazione sempre più difficile. Le anticipazioni rivelano infatti che il giovane Cammarota, dinanzi a un problema derivato dagli eccessi della sua ragazza, si troverà a dover prendere una decisione molto dolorosa.

Nel frattempo continuerà la disputa senza tregua tra Niko (Luca Turco) e Micaela (Gina Amarante). I due infatti ingaggeranno una battaglia legale per l'affido del piccolo Jimmy (Gennaro De Simone).