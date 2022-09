Come preannunciato in questi giorni, l'episodio di Un posto al sole di venerdì 16 settembre si è concluso con un clamoroso cliffhanger che va ufficialmente ad aprire una storyline di stampo giallo/poliziesco, che coinvolgerà gli spettatori per diverse settimane.

Nel finale di puntata, Roberto e Marina hanno scoperto che lo champagne che avevano bevuto, non gli era stato mandato da un loro facoltoso cliente, ma da qualcuno di ignoto. I due però non hanno fatto in tempo a interrogarsi sull'insolito avvenimento, perché hanno iniziato subito a stare male.

Ma cosa succederà a questo punto? A seguire sarà analizzato quello che è accaduto in puntata e verranno svelati alcuni spoiler già trapelati in merito alle puntate future.

Roberto e Marina in pericolo di vita

La puntata di venerdì 16 settembre si è aperta mostrando l'arrivo di un regalo a Palazzo Palladini indirizzato a Roberto (Riccardo Polizzy Carbonelli) e Marina (Nina Soldano). Il mistero sul dono è stato svelato poco dopo, il pacco conteneva una pregiata bottiglia di champagne mandata da un loro facoltoso cliente per ringraziarli di uno yacht.

I due hanno deciso di festeggiare e godersi lo champagne a casa di Marina a bordo piscina. Dopo i primi sorsi gustati tra un sorriso e una battuta Roberto ha chiamato l'ingegnere per ringraziarlo del regalo, salvo poi scoprire che non era stato lui a mandare il dono.

Di lì a poco gli eventi sono precipitati, Roberto ha iniziato a stare male sudando freddo, mentre un attimo dopo lo stesso destino è toccato a Marina. La puntata si è quindi conclusa così senza svelare il destino dei due e chi sia il colpevole di questo attentato.

Un posto al sole: Il mistero di Lia

La puntata è andata avanti senza mostrare minimamente i segni del dramma che sarebbe accaduto di lì a poco.

C'è stato però un unico campanello d'allarme rappresentato dallo sguardo che la nuova governante Lia (Chiara Mastalli) ha mandato alla coppia, osservandoli dall'alto dell'appartamento di Ferri.

La donna è diventata di conseguenza la prima sospettata per gli spettatori e verrà anche indagata dagli inquirenti, tuttavia secondo alcune indiscrezioni trapelate in questi giorni, la soluzione del caso non sarà così scontata.

Lara tra i primi sospettati

Le anticipazioni delle puntate, che andranno in onda fino alla fine di settembre, rivelano che gli inquirenti raggiungeranno Palazzo Palladini per scoprire il colpevole, tra i vari sospettati. A quanto pare non sarà sottovalutata alcuna traccia e ci saranno diversi indagati. Molti volti noti si alterneranno quindi in questura per lasciare la loro deposizioni. Per il momento però c'è un solo nome confermato ufficialmente ed è quello di Lara Martinelli (Chiara Conti).

Per quanto possa odiare la coppia, Lara non avrebbe alcun vantaggio dal decesso di Roberto e Marina, come per Lia quindi facile ipotizzare che la verità sia da tutt'altra parte. In ogni caso se ne saprà di più nei prossimi giorni.