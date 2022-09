Perché Uomini e donne non va in onda il 19 settembre? Cambio programmazione per la trasmissione di Maria De Filippi, e i tantissimi spettatori e appassionati del talk show che attendono con trepidazione di vedere in onda le nuove puntate di questa edizione 2022/2023 del programma dei sentimenti, da sempre leader indiscusso degli ascolti.

Il debutto di questa stagione, in un primo momento, era previsto per lunedì 19 settembre, ma non sarà così: gli spettatori che si collegheranno alle 14:45 su Canale 5 per seguire la prima puntata, riceveranno una "brutta sorpresa".

Cambio programmazione per Uomini e donne: slitta il debutto

Nel dettaglio, il ritorno in video di Uomini e donne resta uno dei più attesi della nuova stagione televisiva Mediaset 2022/2023.

Il talk show ideato e condotto da Maria De Filippi doveva debuttare lunedì 19 settembre, come sempre nella fascia oraria delle 14:45 circa.

Tuttavia, contrariamente a quanto era stato annunciato in un primo momento, il debutto è slittato di un giorno e il motivo ha a che fare con uno speciale Tg5 che andrà in onda nella giornata di lunedì.

Salta Uomini e donne il 19 settembre 2022: perché non va in onda su Canale 5

La programmazione della rete ammiraglia Mediaset subirà delle sostanziali modifiche il prossimo 19 settembre, dato che gran parte del palinsesto sarà incentrato sui funerali della Regina Elisabetta II.

Si partirà alle 11 con la messa in onda in diretta della cerimonia funebre che sarà seguita da Silvia Toffanin con uno speciale Verissimo.

Alle 15:10, invece, è previsto lo speciale Tg5 che continuerà a parlare del funerale della Regina Elisabetta II e occuperà la fascia del primo pomeriggio, fino alle 17:25 circa, quando poi inizierà Pomeriggio 5.

Di conseguenza lunedì pomeriggio non andrà in onda la prima puntata di Uomini e donne e, al tempo stesso, salteranno anche gli appuntamenti con Forum, Beautiful, Una Vita, Un altro domani e il debutto del daytime di Amici 22.

Quando va in onda Uomini e donne e cosa succede nelle nuove puntate

Quando andrà in onda allora la prima puntata di Uomini e donne 2022/2023?

I fan e appassionati del programma di Maria De Filippi dovranno pazientare ancora un po', dato che l'esordio del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi è slittato al 20 settembre.

È questo il giorno in cui inizierà la prima settimana di programmazione del programma, pronto a raccontare le nuove vicende dei tronisti che si metteranno in gioco per cercare l'anima gemella.

Tra le new entry di questa edizione spicca il nome di Federica Aversano, un volto ben noto al pubblico del programma di Canale 5 per il suo passato da corteggiatrice nella passata edizione. Spazio anche alle novità legate al percorso della dama Gemma Galgani, la quale riceverà in studio diversi nuovi pretendenti.