Nelle prossime puntate di Un posto al sole, che andranno in onda su Rai 3 dal 19 al 23 settembre, verrà dato ampio spazio al personaggio di Viola Bruni. La ragazza, ancora fortemente traumatizzata per la morte di Susanna proverà a riprendere in mano le redini della sua vita, ma la sua caparbietà nel voler reagire non basterà.

Le anticipazioni rivelano che due giovani in scooter la fisseranno in modo minaccioso all'uscita di scuola, risvegliando così in lei tutte le paure per l'attentato appena subito.

Un posto al sole, trame 19-23 settembre: il ritorno a scuola

Viola (Ilenia Lazzarin) verrà convocata dalla scuola per tornare a lavorare come supplente nella classe di Bianca (Sofia Piccirillo). Nonostante il recente incidente, la ragazza non ci penserà due volte e deciderà di accettare subito l'incarico. La figlia di Ornella sembrerà molto determinata a gettarsi tutto alle spalle e a ricominciare la sua solita vita.

Viola riacquisterà il suo buon umore ed il primo giorno di scuola sarà migliore di quanto si sarebbe potuto aspettare. I bambini, infatti, l'accoglieranno con grande entusiasmo, festeggiando il rientro della loro maestra. Insomma, tutto sembrerà procedere per il meglio, ma una volta uscita di scuola la donna dovrà fare i conti con un evento molto inquietante.

Due ragazzi iniziano a fissare Viola

Nelle prossime puntate di Un posto al sole due ragazzi in scooter si avvicineranno a Viola e inizieranno a fissarla con uno sguardo minaccioso. Quest'ultima proverà a valutare la situazione in modo da capire se i due rappresentino o meno un pericolo reale ma poi, vedendoli allontanarsi, tirerà un sospiro di sollievo.

Subito dopo però gli eventi precipiteranno, i due giovani infatti decideranno di tornare indietro e le andranno incontro. A quel punto Viola verrà presa da un grave attacco di panico, ma fortunatamente sarà presente sul posto Guido (Germano Bellavia) che le presterà soccorso. Non viene detto altro sui due ragazzi, che probabilmente si allontaneranno.

In ogni caso, il vigile non si mostrerà preoccupato per quanto accaduto ma piuttosto per la reazione della donna che, chiaramente, non si è ancora ripresa dal trauma.

Un posto al sole, puntate dal 19 al 23 settembre: la crisi con Eugenio

Viola capirà di non essere pronta a tornare alla sua vecchia vita, tuttavia non saprà a chi rivolgersi. La donna vorrebbe parlarne a suo marito Eugenio (Paolo Romano), ma i due stanno attraversando un brutto periodo.

Fortunatamente giungerà sua mamma in aiuto. Ornella (Maria Giulia Cavalli) infatti penserà bene di invitare il magistrato Nicotera a cena per far riavvicinare la coppia.