Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole, che andranno in onda dal 26 al 30 settembre, rivelano che ci sarà il ritorno a sorpresa di Otello a Palazzo Palladini. A poco più di un mese che Carmen Scivittaro è venuta a mancare (Teresa Diacono in Upas, ndr), il vigile Testa tornerà quindi al centro di una storyline molto particolare. Quest'ultimo sarà infatti coinvolto in una delicata questione condominiale che riguarderà Alberto.

Un posto al sole, anticipazioni dal 26 al 30 settembre: torna Otello

Nei prossimi episodi di Upas, Lucio Allocca tornerà a vestire i panni di Otello Testa.

Le nuove anticipazioni hanno infatti svelato che quest'ultimo tornerà a Palazzo Palladini per risolvere una complessa questione condominiale. Il simpatico vigile verrà accolto con affetto ed entusiasmo dai suoi amici, ma subito dopo si occuperà della spinosa situazione.

A quanto pare Alberto (Maurizio Aiello) infatti sarà deciso a portare avanti un progetto non particolarmente gradito dagli altri condomini

Un posto al sole, trame 26-30 settembre: Alberto sfida gli altri condomini

Alberto (Maurizio Aiello), desideroso di guadagnare qualcosina in più per poter tornare a vivere assieme a Clara (Imma Pirone), deciderà di adibire la sua cantinola a casa vacanze. Tale progetto non incontrerà però il consenso degli altri condomini, evidentemente preoccupati delle conseguenze che comporterebbe una simile iniziativa.

Otello, in quanto amministratore del Palazzo, dovrà dirimere la difficile matassa e scoprire così se l'avvocato abbia o meno il diritto di procedere con il suo progetto. Gli altri condomini saranno convinti che l'uomo sia pronto ad ingaggiare battaglia contro Alberto per evitare tale scempio, tuttavia il vigile Testa, in modo del tutto sorprendente, non sembrerà volersi opporre all'idea dell'uomo.

Un posto al sole: Il destino di Teresa

Le anticipazioni di Upas dal 26 al 30 settembre non fanno il minimo accenno al personaggio di Teresa. Va ricordato che il decesso Carmen Scivittaro risale al 14 agosto; quindi, non ci sono stati i tempi tecnici per poter agire sulle trame. Tali scene sono state scritte e girate molto prima del tragico evento.

Risulta però interessante capire come verrà risolta la situazione di questo personaggio così amato.

C'è già un precedente simile ed è quello legato a Regina Senatore (la mamma di Guido nella soap). Anche in quel caso, l'attrice era deceduta e si decise di far condividere lo stesso destino anche al suo personaggio in Un posto al sole.

Questo avvenne però quattro mesi dopo il decesso dell'artista, quindi per scoprire il destino di Teresa occorrerà attendere il periodo natalizio. In ogni caso gli sceneggiatori hanno solo altre due strade, a parte quella già descritta, e sono continuare questo percorso lasciando il personaggio ad Indica perennemente off screen o il recasting. Se ne saprà però di più nei prossimi giorni.