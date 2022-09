Al via la settima edizione del Grande Fratello Vip, il celebre reality show condotto da Alfonso Signorini pronto a riaprire i battenti in prime time su Canale 5.

Le prime anticipazioni sulla puntata d'esordio del 19 settembre 2022 rivelano che ci sarà spazio per la presentazione dei nuovi concorrenti che si metteranno in gioco in questa settima attesissima edizione, così come verrà presentata e mostrata al pubblico anche la nuova casa, di cui questa mattina sono state mostrare le prime immagini a Mattino 5.

Anticipazioni prima puntata Grande Fratello Vip 7

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla prima puntata serale del GF Vip 7 di questo lunedì 19 settembre, rivelano che ci sarà spazio per la presentazione dei nuovi concorrenti che da questa sera si metteranno in gioco all'interno della celebre casa di Cinecittà.

Tanti i volti di spicco che sono stati annunciati per questa nuova edizione, tra cui quello di Giovanni Ciacci che sarà il primo concorrente sieropositivo nella storia di un reality show italiano.

Occhi puntati anche sul ritorno di Pamela Prati, la cui presenza ha destato non poche polemiche tra i fan social del reality show di Canale 5.

Dopo lo "scandalo Mark Caltagirone", la showgirl sarda tornerà in tv con questa partecipazione al reality show Mediaset dove ha preso parte già nel corso della prima edizione, condotta all'epoca da Ilary Blasi.

La nuova casa del GF Vip: le prime immagini (Video)

E poi ancora, nel corso della prima puntata ci sarà spazio anche per la presentazione della nuova casa del GF Vip, che verrà mostrata al pubblico di Canale 5.

Tuttavia, le prime immagini in esclusiva della nuova abitazione, sono state mostrate già questa mattina nel corso della diretta di Mattino 5 condotto da Federica Panicucci.

Il giardino è stato completamente rivoluzionato così come la cucina, i due spazi che accoglieranno maggiormente i concorrenti nel corso della giornata. Presente anche quest'anno l'immancabile piscina.

Vi ricordiamo anche la partenza del @GrandeFratello questa sera su #Canale5!



Ecco alcune immagini in anteprima della casa del #GFVIP!#Mattino5 pic.twitter.com/HdCGskp22v — Mattino5 (@mattino5) September 19, 2022

Ci sarà un probabile primo scontro in studio: anticipazioni Grande Fratello Vip del 19 settembre

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni sulla prima puntata del Grande Fratello Vip 7 del 19 settembre, rivelano che questa sera ci sarà spazio anche per i primi scontri in studio.

Come riportato sulla pagina Instagram di "Pipol Tv" gestita da Gabriele Parpiglia, nel corso della puntata d'esordio ci sarà un confronto atteso tra Sonia Bruganelli ed Elenoire Ferruzzi.

In passato, la concorrente transgender che da stasera sarà nel cast del GF Vip aveva usato parole poco carine nei confronti dell'opinionista del reality show e, questa sera, avranno la possibilità di confrontarsi in un atteso faccia a faccia che non passerà inosservato.